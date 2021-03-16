Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой отказался давать показания
Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой отказался давать показания. Однако получить бесплатного защитника мужчина совсем не против.
Источник:"Херсон типичный"
Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Херсонщины полковник Николай Вербицкий рассказал, что подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя.
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Это вполне законно – право не свидетельствовать против себя ему дает статья 63 Конституции Украины. Хотя от бесплатного защитника "молчаливый преступник" не отказался,
– заявил Вербицкий.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: главное
- Мария Борисова исчезла в селе Счастливое на Херсонщине еще 7 марта.
- В течение 4 дней девочку искали примерно 200 полицейских, а также кинологи и волонтеры.
- Тело Маши нашли 11 марта в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений. Вероятно, убийца надеялся, что девочку не будут искать в месте, которое уже осмотрели несколько раз.
- Подозреваемого в убийстве Борисовой жителя села Счастливое вскоре задержали. Мужчина пытался перерезать себе вены, однако его успели спасти. Правоохранители будут просить для него пожизненного лишения свободы.
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