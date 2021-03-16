Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой отказался давать показания. Однако получить бесплатного защитника мужчина совсем не против.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Херсонщины полковник Николай Вербицкий рассказал, что подозреваемый имеет право не свидетельствовать против себя.

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Это вполне законно – право не свидетельствовать против себя ему дает статья 63 Конституции Украины. Хотя от бесплатного защитника "молчаливый преступник" не отказался,

– заявил Вербицкий.