Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой уже насиловал ребенка в том же селе, – СМИ
В убийстве 7-летней Марийки Борисовой подозревают 52-летнего мужчину. Предполагаемый злоумышленник якобы уже отсидел срок из-за изнасилования мальчика в селе Счастливое.
Источник:"Обозреватель"
Ребенок стал инвалидом
Много лет назад подозреваемый якобы жестоко поиздевался над мальчиком. Об этом изданию рассказал местный житель.
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Мужчина якобы покалечил ребенка ершиком для унитаза.
Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одной деревне с этим мальчиком,
– рассказал местный житель.
В Счастливое подозреваемый приехал из России
По данным издания, предполагаемый убийца приехал на Херсонщину из России. Там он тоже отбывал наказание за "какое-то преступление".
"У нас здесь стоят заброшенные квартиры, поэтому купить жилье не трудно. Они купили квартиру в двухэтажном доме", – пояснил собеседник.
Он добавил, что у подозреваемого есть 2 сыновей, которые учились в местной школе. Однако повзрослев, они переехали жить в Россию. Дочь мужчины уже замужем, а жена якобы от него ушла.
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Пил вместе с отцом Марии
В селе говорят, что подозреваемый – человек нехороший. Он мог приставать к молодежи и провоцировать конфликт.
Почти всегда был пьян. Когда сильно напивался, то у него была и белая горячка. Нигде не работает, перебивается временными заработками. С отцом Маши он не дружил, но вместе они тоже выпивали,
– заявил мужчина.
Он также добавил, полиция обошла много квартир и домов в селе. Выяснилось, что в Счастливом, мол, проживают бывшие заключенные, отбывавшие сроки за различные преступления.
Главное об убийстве Борисовой
- 7 марта девочка пропала. Несколько дней нацгвардейцы, полицейские и волонтеры ее искали.
- 11 марта тело Марийки нашли в полиэтиленовом мешке в сарае.
- По предварительным данным, ребенка задушили, а также могли изнасиловать – на нем нашли волосы половых органов.
- Подозреваемого взяли под стражу до 12 мая 2021 года без права внести залог. Кстати, перед тем, как его задержали, предполагаемый злоумышленник пытался перерезать себе вены.
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