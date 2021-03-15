В убийстве 7-летней Марийки Борисовой подозревают 52-летнего мужчину. Предполагаемый злоумышленник якобы уже отсидел срок из-за изнасилования мальчика в селе Счастливое.

Ребенок стал инвалидом

Много лет назад подозреваемый якобы жестоко поиздевался над мальчиком. Об этом изданию рассказал местный житель.

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Мужчина якобы покалечил ребенка ершиком для унитаза.

Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одной деревне с этим мальчиком,

– рассказал местный житель.

В Счастливое подозреваемый приехал из России

По данным издания, предполагаемый убийца приехал на Херсонщину из России. Там он тоже отбывал наказание за "какое-то преступление".

"У нас здесь стоят заброшенные квартиры, поэтому купить жилье не трудно. Они купили квартиру в двухэтажном доме", – пояснил собеседник.

Он добавил, что у подозреваемого есть 2 сыновей, которые учились в местной школе. Однако повзрослев, они переехали жить в Россию. Дочь мужчины уже замужем, а жена якобы от него ушла.

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Пил вместе с отцом Марии

В селе говорят, что подозреваемый – человек нехороший. Он мог приставать к молодежи и провоцировать конфликт.

Почти всегда был пьян. Когда сильно напивался, то у него была и белая горячка. Нигде не работает, перебивается временными заработками. С отцом Маши он не дружил, но вместе они тоже выпивали,

– заявил мужчина.

Он также добавил, полиция обошла много квартир и домов в селе. Выяснилось, что в Счастливом, мол, проживают бывшие заключенные, отбывавшие сроки за различные преступления.

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