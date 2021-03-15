Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой был другом ее отца
В убийстве 7-летней Марии Борисовой полиция подозревает 63-летнего мужчину. Он жил рядом с отцом девочки и был знаком с семьей.
Источник:24 канал
Об этом на брифинге 15 марта рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин.
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Подозреваемый общался с родителями погибшей
Выяснилось, что подозреваемый общался и с отцом девочки, и с матерью. Прокудин отметил, что мужчина жил рядом с отцом ребенка и был его другом. Кроме того, он жил и недалеко от дома, где жила Мария с мамой. Поэтому был знаком с ними.
В полиции опровергли слухи о задержании невиновного
Глава полиции области опроверг слухи местных жителей о том, что задержали невиновного. По словам Прокудина, мужчина оставил свою ДНК на мешке, в котором нашли тело ребенка.
"После того, как тело Марии нашли и были известны выводы эксперта, уголовное производство изменили с убийства ребенка на убийство, связанное с сексуальным насилием и изнасилование ребенка", – рассказал глава полиции Херсонщины.
Он уточнил, что только по результатам экспертиз мужчине сообщили о подозрении.
Подозреваемого привлекали к ответственности и раньше
Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. А из тюрьмы вышел в 2005 году. Недавно злоумышленник совершил и административное правонарушение.
Следствие продолжается. Полиция пока не может сказать, где мужчина прятал тело погибшей.
Обратите внимание Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой уже насиловал ребенка в том же селе, – СМИ
Убийство Марии Борисовой: основное
- 7 марта 7-летняя девочка исчезла. Несколько дней нацгвардейцы, полицейские и волонтеры ее искали.
- 11 марта тело Марии нашли в полиэтиленовом мешке в сарае.
- Полиция заявила, что ребенка задушили, а также могли изнасиловать – на ней нашли волосы половых органов.
- 14 марта 63-летнего подозреваемого задержали и взяли под стражу до 12 мая 2021 года без права внести залог.
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