В убийстве 7-летней Марии Борисовой полиция подозревает 63-летнего мужчину. Он жил рядом с отцом девочки и был знаком с семьей.

Об этом на брифинге 15 марта рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин.

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Подозреваемый общался с родителями погибшей

Выяснилось, что подозреваемый общался и с отцом девочки, и с матерью. Прокудин отметил, что мужчина жил рядом с отцом ребенка и был его другом. Кроме того, он жил и недалеко от дома, где жила Мария с мамой. Поэтому был знаком с ними.

В полиции опровергли слухи о задержании невиновного

Глава полиции области опроверг слухи местных жителей о том, что задержали невиновного. По словам Прокудина, мужчина оставил свою ДНК на мешке, в котором нашли тело ребенка.

"После того, как тело Марии нашли и были известны выводы эксперта, уголовное производство изменили с убийства ребенка на убийство, связанное с сексуальным насилием и изнасилование ребенка", – рассказал глава полиции Херсонщины.

Он уточнил, что только по результатам экспертиз мужчине сообщили о подозрении.

Подозреваемого привлекали к ответственности и раньше

Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. А из тюрьмы вышел в 2005 году. Недавно злоумышленник совершил и административное правонарушение.

Следствие продолжается. Полиция пока не может сказать, где мужчина прятал тело погибшей.

Обратите внимание Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой уже насиловал ребенка в том же селе, – СМИ

Убийство Марии Борисовой: основное