Раздельнянский районный суд 20 января должен был огласить приговор Николаю Тарасову, мужчине, которого подозревают в ужасном убийстве школьницы Дарьи Лукьяненко. Впрочем, злоумышленник сумел сорвать заседание суда.

Во время рассмотрения дела мужчина признался в убийстве школьницы, а также рассказал жуткие подробности расправы. Но сегодня он вдруг заявил о том, что "никого не убивал", сообщает Odessa.Online.

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После этого 21-летний Тарасов сказал, что сегодня умрет.

Незначительные порезы

Выступив с короткой речью, во время которой подсудимый рассказал о том, что "поставит точку в деле", он достал лезвие и начал быстро наносить себе поверхностные раны в области сонной артерии.

Впрочем, нанести себе серьезные раны он не смог. К предполагаемому убийце подбежали правоохранители, которые схватили его за руки.

Злоумышленника отправили в больницу, где ему оказали помощь.

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Впоследствии его вернули в зал суда. Отныне с ним находятся двое полицейских.

Что известно про убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко?