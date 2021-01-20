Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко показушно порезал себе шею в суде: видео 18+
Раздельнянский районный суд 20 января должен был огласить приговор Николаю Тарасову, мужчине, которого подозревают в ужасном убийстве школьницы Дарьи Лукьяненко. Впрочем, злоумышленник сумел сорвать заседание суда.
Во время рассмотрения дела мужчина признался в убийстве школьницы, а также рассказал жуткие подробности расправы. Но сегодня он вдруг заявил о том, что "никого не убивал", сообщает Odessa.Online.
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После этого 21-летний Тарасов сказал, что сегодня умрет.
Незначительные порезы
Выступив с короткой речью, во время которой подсудимый рассказал о том, что "поставит точку в деле", он достал лезвие и начал быстро наносить себе поверхностные раны в области сонной артерии.
Впрочем, нанести себе серьезные раны он не смог. К предполагаемому убийце подбежали правоохранители, которые схватили его за руки.
Злоумышленника отправили в больницу, где ему оказали помощь.
Смотрите видео попытки самоубийства Николая Тарасова (18+):
Впоследствии его вернули в зал суда. Отныне с ним находятся двое полицейских.
Что известно про убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко?
- 13 июня 2019 года школьница шла на занятия в танцевальном кружке в селе Ивановка Одесской области, но исчезла.
- Поиски девочки продолжались 6 дней. Кроме полицейских, волонтеров и военных в них участвовал и сам Николай Тарасов.
- Впоследствии оказалось, что якобы расправился с девочкой 21-летний сосед погибшей. Он признался в том, что душил пострадавшую, раздел ее и бросил тело в выгребную яму.
- С момента задержания Тарасов находится в СИЗО.
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