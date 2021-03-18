Подозреваемый признался в убийстве 7-летней Марии Борисовой. Мужчина рассказал, что засунул тело девочки в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил: "мы сразу были уверены, что взяли именно того, но он долго отрицал".

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Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом. Да, для следствия его признание является важным. Но более значимым является заключение ДНК-экспертизы. Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному,

– рассказал Клименко.

По словам правоохранителя, отдельные люди пытаются повлиять на мать погибшей Марии. Они добиваются, чтобы "она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и вместо этого обвинила другого человека"

"Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайпа – это вещи вне моего понимания", – подчеркнул Клименко.

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