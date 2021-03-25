Волонтер Виталий Дейнега считает, что обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета могут отпустить. Правда, прежде следовало бы начать с извинений.

Такое мнение Дейнега высказал в программе "6/9". Он также считает, что могут оправдать и одного из обвиняемых по этому делу Андрея Антоненко и активиста Сергея Стерненко по делу о похищении и избиении экс-депутата.

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Дейнека: Перед обвиняемыми должны извиниться

Он считает, что люди, которые были на пресс-конференции, после которой посадили Андрея Антоненка, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, должны извиниться.

Сказать извините. Как минимум, должны извиниться, потому что человек побыл за решеткой в ​​своей стране. Думаю, с извинений было бы неплохо начать этот разговор,

– сказал Дейнека.

Посадят ли Антоненко

Волонтер отметил, что не верит, что Антоненко посадят и он будет долго сидеть. Кроме этого, как добавил Дейнега, Юлия Кузьменко находится под домашним арестом, до этого идет и для Андрея.

"Антоненко не отпустили, значит отпустят чуть позже. Реально, я считаю, что его отпустят. Или появятся какие-то новые доказательства, или отпустят", – отметил Дейнега.

Он также добавил, что это как раз и касается дела Сергея Стерненко. По его мнению – это вопрос времени, просто касательно Стерненко это будет продолжаться дольше.

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Дело Шеремета: основное