Киевский райсуд Харькова 19 марта продлил меру пресечения 4 подозреваемым в деле о смертельном пожаре в доме для пожилых людей. Всех оставили под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Первый раз меру пресечения подозреваемым избирали еще 23 января. К теме В Харькове выделили деньги пострадавшим в пожаре в доме престарелых Кто находится под стражей: Владелец помещения – Славик Акопян.

Арендатор – Вячеслав Кравченко.

Его жена, осуществлявшая управление, – Ольга Кравченко.

Администратор – Игорь Мирончук. Уголовное производство начали из-за нарушения установленных законом требований к пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Что известно о пожаре в доме престарелых в Харькове: Пожар произошел 21 января на втором этаже незарегистрированного дома престарелых "Золотое время".

В результате пожара погибли 16 человек, а еще 11 – пострадали.

Администратора, арендатора и его жену, а также владельца дома для пожилых людей взяли под стражу.

22 января задержанным объявили о подозрении.

Из-за трагедии во всех домах престарелых начали проверки на соблюдение правил пожарной безопасности.