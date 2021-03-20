Оставили под стражей: суд в отношении подозреваемых в пожаре в доме престарелых в Харькове
Киевский райсуд Харькова 19 марта продлил меру пресечения 4 подозреваемым в деле о смертельном пожаре в доме для пожилых людей. Всех оставили под стражей без права внесения залога.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Первый раз меру пресечения подозреваемым избирали еще 23 января.
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Кто находится под стражей:
- Владелец помещения – Славик Акопян.
- Арендатор – Вячеслав Кравченко.
- Его жена, осуществлявшая управление, – Ольга Кравченко.
- Администратор – Игорь Мирончук.
Уголовное производство начали из-за нарушения установленных законом требований к пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.
Что известно о пожаре в доме престарелых в Харькове:
- Пожар произошел 21 января на втором этаже незарегистрированного дома престарелых "Золотое время".
- В результате пожара погибли 16 человек, а еще 11 – пострадали.
- Администратора, арендатора и его жену, а также владельца дома для пожилых людей взяли под стражу.
- 22 января задержанным объявили о подозрении.
- Из-за трагедии во всех домах престарелых начали проверки на соблюдение правил пожарной безопасности.
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