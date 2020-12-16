Подозреваемому в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Ивану Приходько 16 декабря таки продлили арест на 2 месяца. Ранее продление меры пресечения было под угрозой из-за коронавируса у мужчины.

Так, в последний день меры пресечения арест таки удалось продлить. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в фейсбуке.

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Срок меры пресечения для обвиняемого истекал 16 декабря. По словам Венедиктовой, прокуроры 3 дня пытались оставить бывшего полицейского под стражей. Поэтому арест продлили до 16 февраля 2021 года.

Какие сложности возникли из-за коронавируса у Приходько

Генпрокурор заметила, что на прошлой неделе Приходько госпитализировали из-за COVID-19. Однако перед судебным заседанием 14 декабря обвиняемый отказался от лечения без присутствия адвоката. На следующий день оценить его состояние было невозможно, так как подозреваемый не позволял провести освидетельствование.

В суд Приходько доставили конвоем, однако заседание прервали из-за состояния здоровья. У подозреваемого была повышенная температура и давление.

Прокурор просил отложить заседание на 15 декабря, а не на 16 – последний день действия меры пресечения. Суд отказал. Однако меру пресечения продлили. Приходько пока будет находиться в спецпалате, а потом вернется в СИЗО.

Убийство Тлявова: коротко