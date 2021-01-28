Шевченковский суд Киева продлил на 60 суток содержание под стражей подозреваемому в убийстве Амины Окуевой. Волонтерку и ветерана войны на Донбассе убили 30 октября 2017 года.

Источник: МВД Украины

Суд удовлетворил ходатайство Следственного управления полиции Киевской области.

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Теперь 56-летний уроженец Дагестана будет находиться под стражей в следственном изоляторе еще 60 суток,

– написали в сообщении МВД Украины.

Подозреваемый по делу – Игорь Редькин

Отметим, что говорится об Игоре Редькине. Именно его подозревают в совершении ряда преступлений в составе преступной группировки. Редькину инкриминируют также вымогательство, мошенничество, умышленное уничтожение имущества и легализацию имущества, полученного преступным путем. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Что известно об убийстве Амины Окуевой