Подозреваемому в убийстве Амины Окуевой продлили меру пресечения: что известно
Шевченковский суд Киева продлил на 60 суток содержание под стражей подозреваемому в убийстве Амины Окуевой. Волонтерку и ветерана войны на Донбассе убили 30 октября 2017 года.
Источник: МВД Украины
Суд удовлетворил ходатайство Следственного управления полиции Киевской области.
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Теперь 56-летний уроженец Дагестана будет находиться под стражей в следственном изоляторе еще 60 суток,
– написали в сообщении МВД Украины.
Подозреваемый по делу – Игорь Редькин
Отметим, что говорится об Игоре Редькине. Именно его подозревают в совершении ряда преступлений в составе преступной группировки. Редькину инкриминируют также вымогательство, мошенничество, умышленное уничтожение имущества и легализацию имущества, полученного преступным путем. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Что известно об убийстве Амины Окуевой
- 30 октября 2017 года неизвестные расстреляли авто Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева возле поселка Глеваха под Киевом.
- Окуева погибла, а Осмаева ранили.
- Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические группировки.
- В января 2019 года полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в ряде заказных убийств, среди которых и убийство Окуевой.
- Среди них – 56-летний Игорь Редькин, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой.
- Подозреваемым в организации убийства, вероятно, является Салах Хумаидов родом из Чечни.
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