Суд Харькова 23 января избрал меру пресечения арендатору дома для пожилых людей в Харькове Вячеславу Кравченко. Подозреваемый будет находиться под стражей в течение 2 месяцев.

Решение суда по Кравченко

Меру пресечения одному из подозреваемых в пожаре в Харькове 23 января избрал Киевский районный суд Харькова, сообщает 24 канал.

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Арендатора дома для престарелых Вячеслава Кравченко взяли под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.

Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель людей.

Что этому предшествовало

По информации следствия, организаторы дома для престарелых не определили людей, которые должны были обеспечивать пожарную безопасность, не назначили их официально и документально. Кроме того, они не провели инструктажей с работниками, не обеспечили здание средствами противопожарной защиты.

Прокурор просил взять подозреваемого под стражу без права внесения залога. Защита взамен предлагала круглосуточный домашний арест или залог.

Сам Кравченко на заседании заявил, что "имеет мало отношения к этому всему", ведь всем занималась его жена. Также не понимает обстоятельств, которые привели к трагедии. Он согласился на сотрудничество со следствием. Но попросил учесть, что у него есть малолетний ребенок и родители преклонного возраста.

После выступлений адвокатов подозреваемый сказал, что хочет выразить соболезнования родственникам погибших, и заплакал.

Кому еще изберут меру пресечения

владельцу домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;

жене арендатора – директору частного предприятия, которая фактически руководила заведением;

администратору, который координировал работу пансионата, однако не работал там официально.

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