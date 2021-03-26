Влад Сордо придумал историю со "своим" Орденом Богдана Хмельницкого: доказательства
Подозреваемый в беспорядках под Офисом Президента Влад Стафийчук (Сорд) уверял, что его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Однако в сети опубликовали документ, который доказывает, что он не получал этой награды.
Источник:фейсбук Владлена Неклюдова
Нардеп от "Слуги народа" Владлен Неклюдов обратился в компетентные органы относительно ордена Сорда.
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Ордена не было
Депутат получил ответ, что Сорда вообще не награждали государственными наградами.
Теперь обстоятельства "получения" этой так называемой награды должны проверить компетентные органы, в частности на наличие в действиях лица, которое носит государственную награду и не имеет на это права, административного правонарушения,
– написал Неклюдов.
Также политик обратился к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием составить соответствующий протокол.
Сорда обвинили в том, что он не воевал за Иловайск
Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник написал в фейсбуке, что Стафийчук не участвовал в боях за Иловайск и не получал орден.
- Колесник опубликовал фото Сорда за 17 августа 2014 года, когда, по его версии, он воевал в Иловайске. Однако, как говорит депутат, фотография сделана на блокпосту между Донецкой и Днепропетровской областями. Колесник добавил соответствующую геолокацию.
- Чиновник прикрепил еще одно фото Сорда, которое было сделано на концерте, 7 сентября. Колесник утверждает, что именно тогда Стафийчук лежал в больнице.
Что говорит сам Сорд
Стафийчук, комментируя информацию об ордене, отметил в комментариях в фейсбуке, что это вполне возможно, учитывая обстоятельства его вручения. По его словам, "было бы неплохо докопаться, кто был ответственен за раздачу орденов тогда".
Что этому предшествовало
- Под ОП 20 марта продолжалась акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Все началось мирно, но затем переросло в беспорядок.
- Активисты разбили окна здания, обрисовали его красками и забросали файерами.
- Сразу после протестов задержали Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
- За это Сорду грозит до 7 лет за решеткой.
- Сейчас Сорду избрана мера пресечения – его отправили под круглосуточный домашний арест.
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