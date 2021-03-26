Подозреваемый в беспорядках под Офисом Президента Влад Стафийчук (Сорд) уверял, что его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Однако в сети опубликовали документ, который доказывает, что он не получал этой награды.

Нардеп от "Слуги народа" Владлен Неклюдов обратился в компетентные органы относительно ордена Сорда.

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Ордена не было

Депутат получил ответ, что Сорда вообще не награждали государственными наградами.

Теперь обстоятельства "получения" этой так называемой награды должны проверить компетентные органы, в частности на наличие в действиях лица, которое носит государственную награду и не имеет на это права, административного правонарушения,

– написал Неклюдов.

Также политик обратился к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием составить соответствующий протокол.

Сорда обвинили в том, что он не воевал за Иловайск

Депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник написал в фейсбуке, что Стафийчук не участвовал в боях за Иловайск и не получал орден.

Колесник опубликовал фото Сорда за 17 августа 2014 года, когда, по его версии, он воевал в Иловайске. Однако, как говорит депутат, фотография сделана на блокпосту между Донецкой и Днепропетровской областями. Колесник добавил соответствующую геолокацию.

Чиновник прикрепил еще одно фото Сорда, которое было сделано на концерте, 7 сентября. Колесник утверждает, что именно тогда Стафийчук лежал в больнице.

Что говорит сам Сорд

Стафийчук, комментируя информацию об ордене, отметил в комментариях в фейсбуке, что это вполне возможно, учитывая обстоятельства его вручения. По его словам, "было бы неплохо докопаться, кто был ответственен за раздачу орденов тогда".

Что этому предшествовало