Высший антикоррупционный суд 25 марта назначил меру пресечения еще одной подозреваемой по делу "Приватбанка". Говорится о бывшей начальнице департамента межбанковских операций казначейства банка Надежде Конопкиной.

В чем подозревают Конопкину

Суд обязал бывшую сотрудницу "Приватбанка" внести залог в размере 2,74 миллиона гривен. Конопкину подозревают в соучастии в растрате 8,2 миллиарда финучреждения.

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По данным следствия, чиновница могла подделывать документы, устранять препятствия для растраты денег и скрывать преступление.

Бывшие коллеги пытались "спасти" подозреваемую

В ЦПК отметили, что когда за дело взялись правоохранители, Конопкину решили спасать топ-чиновники "Приватбанка". Они даже создали чат в одном из мессенджеров под названием "Звёзды спасения". Конопкиной предлагали "150 тысяч и вид на жительство в Братиславе".

Кстати, когда экс-заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко узнал, что в Конопкиной могут изъять компьютер с доказательствами, предложил ей "билеты в Вену".

В ВАКС отметили, что теперь подозреваемая обязана соблюдать процессуальные обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, детективу или в суд;

не оставлять Днепропетровскую область без разрешения следователя, детектива или суда;

уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы;

воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.

Этих правил она должна придерживаться до 25 мая 2021 года включительно.

Коротко о деле "Приватбанка"