Подозреваемой по делу "Приватбанка" избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд 25 марта назначил меру пресечения еще одной подозреваемой по делу "Приватбанка". Говорится о бывшей начальнице департамента межбанковских операций казначейства банка Надежде Конопкиной.
Источник:Центр противодействия коррупции
В чем подозревают Конопкину
Суд обязал бывшую сотрудницу "Приватбанка" внести залог в размере 2,74 миллиона гривен. Конопкину подозревают в соучастии в растрате 8,2 миллиарда финучреждения.
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По данным следствия, чиновница могла подделывать документы, устранять препятствия для растраты денег и скрывать преступление.
Бывшие коллеги пытались "спасти" подозреваемую
В ЦПК отметили, что когда за дело взялись правоохранители, Конопкину решили спасать топ-чиновники "Приватбанка". Они даже создали чат в одном из мессенджеров под названием "Звёзды спасения". Конопкиной предлагали "150 тысяч и вид на жительство в Братиславе".
Кстати, когда экс-заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко узнал, что в Конопкиной могут изъять компьютер с доказательствами, предложил ей "билеты в Вену".
В ВАКС отметили, что теперь подозреваемая обязана соблюдать процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, детективу или в суд;
- не оставлять Днепропетровскую область без разрешения следователя, детектива или суда;
- уведомлять следователя, детектива или суд об изменении места жительства и работы;
- воздержаться от общения с лицами, указанными в постановлении;
- сдать на хранение в соответствующие органы паспорт и другие документы, которые дают право на выезд за пределы Украины.
Этих правил она должна придерживаться до 25 мая 2021 года включительно.
Коротко о деле "Приватбанка"
- По данным следствия, в декабре 2016 года должностные лица "Приватбанка" растратили почти 137 миллионов гривен финучреждения. Это произошло после того, как они узнали, что банк планирует национализировать государство.
- 22 февраля 2021 года подозрение в преступлении объявили Яценко, а 15 марта – экс-главе правления Александру Дубилету.
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