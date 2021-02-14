Подозреваемого в убийстве Окуевой суд отпустил под домашний арест: первые детали
Игоря Редькина – подозреваемого в убийстве Амины Окуевой – апелляционный суд отпустил под домашний арест. Кроме того, суд изменил меру пресечения другим фигурантам дела.
Источник:"Громадське"
Изменение меры пресечения для Редькина подтвердили в прокуратуре Киевской области.
Актуально Суд отпустил 8 подозреваемых в причастности к убийству Окуевой
Что известно о Редькине
- Игорь Редькин родился в Республике Дагестан.
- Впоследствии переехал в Украину. Через некоторое время незаконно получил украинское гражданство.
- Занимался бизнесом в сфере ИТ.
- По данным следствия, впоследствии мужчина вошел в преступную организацию известную как "группу Редькина".
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter