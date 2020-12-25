Руководителя дома ребенка в Измаиле Одесской области Виктора Проценко отвезли в больницу сразу после судебного заседания. Несмотря на решение суда о пребывании мужчины в следственном изоляторе.

Предполагаемый насильник детей будет лежать в медицинском учреждении под наблюдением медиков и правоохранителей, поскольку несколько дней назад он якобы перенес операцию на сердце. Об этом сообщает местный сайт Izmail.es.

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За тем, чтобы Проценко не сбежал, будут следить полицейские.

Что известно о насилии и изнасиловании детей в измаильской больнице

Как утверждают следователи, руководитель детдома с июня 2018 года вплоть до августа 2020 года днем и вечером приводил в кабинет 3 девочек.

Заманивал их он играми, угощением сладостей или просмотром мультфильмов.

Каждый раз после этих приятностей директор заведения якобы совершал в отношении всех трех девушек сексуальное насилие.

20 лет руководит детским домом

О самом директоре дома ребенка в Измаиле известно не много. Он возглавляет заведение уже очень долгое время. И только в сентябре 2020 его начали подозревать в совершении ужасных преступлений. Тогда одна из сотрудниц заметила признаки сексуального насилия на половых органах одной из девочек.

Женщина указала на то, что именно Проценко насиловал детей. Сам он вину не признает.

Работал во время следствия

Согласно решению суда, подозреваемый в совершении развращения несовершеннолетних и насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом будет находиться под стражей 55 дней. Однако судьи предусмотрели для него возможность внесения 168 тысяч гривен залога.

Кроме того, лишь после избрания фигуранту дела меры пресечения его отстранили от исполнения обязанностей. Во время следствия он постоянно продолжал работать с детьми.

Если вину директора признают в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.