Пожар на Посмитного в Одессе: владельцу отеля сообщили о подозрении – в чем его обвиняют
Владельцу отеля Arcadia Apartments сообщили о подозрении при процессуальном руководстве Одесской местной прокуратуры №3. Этот отель располагается на улице Посмитного в Одессе и тут вечером 17 января произошел смертельный пожар.
Подозрение владельцу отеля на Посмитного: детали
Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара и гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
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Как выяснило следствие, отель начал работу в 2014 году и имел 30 отдельных номеров. Однако никаких юридических оснований и разрешительных документов на это не было. В прокуратуре подчеркивают, что подозреваемый предоставлял временное жилье в гостинице с целью получения незаконной прибыли.
Кроме того, мужчину обвиняют в том, что пожар возник вследствие ошибок, которые он допустил:
- не было возможности своевременно погасить возгорание, поскольку в отеле не было подходящих средств;
- из-за недемонтированной горючей облицовки на путях эвакуации произошло быстрое неконтролируемое распространение огня;
- в помещении отеля отсутствовали средства системы оповещения о пожаре, в результате чего клиентов своевременно не известили об опасности.
Сейчас в Приморский районный суд Одессы направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Если же его вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляют следователи нацполиции в Одесской области. Ход расследования находится на контроле у руководства Одесской областной прокуратуры.
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Пожар в гостинице на Посмитного: главное
- Возгорание произошло на 2 этаже трехэтажного здания жилого дома. Собственно 2 этаж использовали как хостел.
- Кроме 3 этажа, огонь охватил и крышу. Общая площадь огня составила 1 500 квадратных метров.
- В результате 2 человека погибли и еще 3 попали в больницу.
- Среди вероятных причин трагедии называют проблемы с электропроводкой.
- В частности, о том, что накануне ремонтировали проводку. Рассказывают клиенты отеля. Также люди слышали характерный треск.
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