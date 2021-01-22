Владельцу отеля Arcadia Apartments сообщили о подозрении при процессуальном руководстве Одесской местной прокуратуры №3. Этот отель располагается на улице Посмитного в Одессе и тут вечером 17 января произошел смертельный пожар.

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Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара и гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Как выяснило следствие, отель начал работу в 2014 году и имел 30 отдельных номеров. Однако никаких юридических оснований и разрешительных документов на это не было. В прокуратуре подчеркивают, что подозреваемый предоставлял временное жилье в гостинице с целью получения незаконной прибыли.

Кроме того, мужчину обвиняют в том, что пожар возник вследствие ошибок, которые он допустил:

не было возможности своевременно погасить возгорание, поскольку в отеле не было подходящих средств;

из-за недемонтированной горючей облицовки на путях эвакуации произошло быстрое неконтролируемое распространение огня;

в помещении отеля отсутствовали средства системы оповещения о пожаре, в результате чего клиентов своевременно не известили об опасности.

Сейчас в Приморский районный суд Одессы направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Если же его вину докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляют следователи нацполиции в Одесской области. Ход расследования находится на контроле у руководства Одесской областной прокуратуры.

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