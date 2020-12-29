Максиму Микитасю объявили о подозрении в совершении 2 тяжких преступлений – похищении человека и вымогательстве. В Нацполиции уверяют, что подозрение не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует.

Объяснение полиции относительно подозрения Микитасю

Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Согласно Уголовно-процессуального кодекса, "сведения досудебного расследования можно разглашать лишь с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".

Поэтому, отмечают в полиции, публично обнародована только часть доказательств, которые правоохранители собрали в рамках досудебного расследования. Однако имеющихся доказательств было достаточно для объявления подозрения Микитасю.

Полицейские обращают внимание, что уголовное производство, где фигурирует Микитась и которое расследует Нацполиция, не имеет ничего общего с уголовными производствами, расследование по которым проводят другие правоохранительные органы.

А также напоминают, что следователь по делу действует самостоятельно, в его деятельность вмешиваться запрещено.

Национальная полиция также призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводят следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом.

Обратите внимание! В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что уголовное преследование Микитася вызывает обеспокоенность из-за возможного давления на него как разоблачителя по делу о хищении имущества Национальной гвардии.

Объявление подозрения о похищении Микитасю: что известно