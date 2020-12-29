Подозрение Микитасю не связано с расследованием коррупционных преступлений, – полиция
Максиму Микитасю объявили о подозрении в совершении 2 тяжких преступлений – похищении человека и вымогательстве. В Нацполиции уверяют, что подозрение не имеет ничего общего с расследованием коррупционных преступлений, в которых он фигурирует.
Объяснение полиции относительно подозрения Микитасю
Любые манипуляции на эту тему могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительного органа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Согласно Уголовно-процессуального кодекса, "сведения досудебного расследования можно разглашать лишь с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным".
Поэтому, отмечают в полиции, публично обнародована только часть доказательств, которые правоохранители собрали в рамках досудебного расследования. Однако имеющихся доказательств было достаточно для объявления подозрения Микитасю.
Полицейские обращают внимание, что уголовное производство, где фигурирует Микитась и которое расследует Нацполиция, не имеет ничего общего с уголовными производствами, расследование по которым проводят другие правоохранительные органы.
А также напоминают, что следователь по делу действует самостоятельно, в его деятельность вмешиваться запрещено.
Национальная полиция также призывает не манипулировать информацией, поскольку досудебное расследование продолжается. Проводят следственные действия, санкционированные прокуратурой и судом.
Объявление подозрения о похищении Микитасю: что известно
- Полиция провела обыски в доме Микитася. Также ему вручили подозрение по делу о похищении человека. По информации правоохранителей, Микитась был заказчиком преступления.
- В Киеве 8 декабря группа людей похитила сотрудника юридической компании, которая оказывала помощь руководителю известной строительной фирмы. Тогда же автомобиль с похищенным нашли, а 4 похитителей задержали. Злоумышленники заставили юриста написать долговую расписку на 800 тысяч долларов.
- Сейчас Микитась находится под ночным домашним арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии.
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