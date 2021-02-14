Подорвались в относительно безопасной зоне, – журналист о гибели 3 украинских бойцов
Под Новолуганском 14 февраля 3 украинских защитника погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла в относительно безопасной зоне.
Источник:Телеграм Андрея Цаплиенко
По словам журналиста, вероятно, российские диверсанты перезаминировали противотанковое минное заграждение возле дороги, чтобы оно сработало и на людей.
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Подрыв произошел в относительно безопасной зоне
Диверсионно-снайперская война набирает обороты на фоне попытки оккупантов под видом учений продвинуться в сторону позиций Вооруженных сил Украины,
– написал Цаплиенко.
Он отметил, что на это уже не могут закрыть глаза наблюдатели миссии ОБСЕ.
Что известно о подрыве бойцов ВСУ на Донбассе
- Трагический инцидент произошел 14 февраля недалеко от Новолуганского.
- На неизвестном взрывном устройстве подорвались украинские военные.
- К сожалению, 3 украинских защитника погибли.
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