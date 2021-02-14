Под Новолуганском 14 февраля 3 украинских защитника погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла в относительно безопасной зоне.

По словам журналиста, вероятно, российские диверсанты перезаминировали противотанковое минное заграждение возле дороги, чтобы оно сработало и на людей.

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Подрыв произошел в относительно безопасной зоне

Диверсионно-снайперская война набирает обороты на фоне попытки оккупантов под видом учений продвинуться в сторону позиций Вооруженных сил Украины,

– написал Цаплиенко.

Он отметил, что на это уже не могут закрыть глаза наблюдатели миссии ОБСЕ.

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Трагический инцидент произошел 14 февраля недалеко от Новолуганского.

На неизвестном взрывном устройстве подорвались украинские военные.

К сожалению, 3 украинских защитника погибли.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала