Михаил Подоляк отреагировал на видеообращение Оксаны Марченко, которое стало ответом на введение против нее санкций. По словам советника председателя Офиса Президента, видео полно "ненависти, угроз и злобы".

Кроме того, как отметил Подоляк, в видео присутствует "абсолютное непонимание, в какой стране и в какое время они живут".

Больше об этом Оксана Марченко отреагировала на введенные против нее санкции и заявила о вступлении в ОПЗЖ: видео

Позиция Михаила Подоляка

Советник председателя Офиса Президента обратил внимание, что видео Марченко было похоже по стилистике на "классическую российскую пятиминутку ненависти". И, если для современной России подобный формат точно заходит, то для Украины – нет.

Это была безупречная трехминутная квинтэссенция всего того, почему Медведчук – инородное для Украины и вообще для современных человеческих ценностей. И, почему Медведчук может существовать только в серых уголовных анклавах, где седовласые лжецы вечно стонут о "патриотизме",

– подчеркнул Подоляк.

Он объяснил, что видео Марченко – это "точно не о политике, не о конкурентном политическом процессе", а наоборот – о своем страхе.

"О категорическом нежелании слышать правду о себе. О нежелании отказываться от тех же серых и криминальных схем, в основе которых кровь, пущенная российскими партнерами по проекту "Л/ДНР", – написал советник председателя ОП.

Актуально Не только жена Медведчука: главное о санкционной Оксану Марченко и скандалах с ней

Подоляк также отметил, что Марченко опубликовала свое видеообращение в годовщину расстрела активистов на Майдане. Это, по его мнению, феноменальное попадание в целевую аудиторию, чтобы отполировать ненависть к собственному семейству.

В конце Подоляк подытожил, что реакция Медведчука и Марченко доказывает, что "санкции являются чрезвычайно важными для восстановления психического здоровья страны".

Санкции против Медведчука и Марченко: главное

19 февраля СНБО наложил санкции на Виктора Медведчука, а также его жену Оксану Марченко. Сейчас СБУ ведет уголовное производство из-за финансирования терроризма.

У Медведчука назвали санкции "уничтожением украинской демократии", а также пригрозили Владимиру Зеленскому импичментом.

В России введение новых санкций назвали "репрессивными действиями против СМИ и ведущих политиков, которые набирают все большие обороты в Украине".

А вот США поддержали санкции против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и других бизнесменов. В США подчеркнули, что поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности.

Интересно! 19 февраля Рада нацбезопасности Украины поручила вернуть в государственную собственность часть трубопровода Самара – Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.