В Украине 16 января вступил в силу закон, который предусматривает обязательное функционирование сферы обслуживания на украинском языке. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что права потребителя такой закон никак не ограничивает.

Клиент является главным модератором диалога, – Подоляк

Отныне обслуживание по умолчанию должно быть украинским. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет Укринформ.

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Подоляк отметил, что по просьбе клиента обслуживание может происходить на любом языке, в том числе и на русском.

Еще раз повторяю ключевое: именно клиент является главным модератором диалога в сфере сервиса. И именно клиент определяет комфортные для себя условия общения,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, все традиционные спекуляции на эту тему распространяют "политически ангажированные команды, которые в очередной раз пытаются языковым вопрос расколоть украинское общество и спровоцировать очередную волну внутренних конфликтов".

Он добавил, что современные граждане понимают как украинский, так и русский. "А также абсолютно понимают пропагандистскую искусственность этого вопроса".

Обратите внимание! Предприятию, которое нарушает закон и не осуществляет обслуживание на украинском грозит штраф от 5 100 до 6 800 гривен. Однако, деньги придется платить лишь в случае повторного нарушения.

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