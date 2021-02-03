Этически он уже не может быть ни председателем, ни судьей КСУ, – Подоляк об иске Тупицкого в суд
Глава КСУ Александр Тупицкий пытался обжаловать в Верховном суде Украины указ о своем отстранении. Однако в ВСУ коллеге отказали, отметив, что не имеют соответствующих полномочий. В Офисе Президента отметили, что единственный выход из кризиса для Тупицкого – это отставка.
Источник: 24 канал
Ситуацию вокруг отстранения председателя Конституционного Суда Украины прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Верховный суд отказал Александру Тупицкому, даже не стали открывать производство. Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни председателем Конституционного Суда, ни судьей Конституционного Суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества,
– считает Подоляк.
По мнению советника руководителя ОПУ, лучше всего будет, когда это поймет и сам одиозный судья. Оптимальный выход – отставка.
Указ об отстранении Тупицкого – законный
Что касается указа об отстранении Тупицкого, то, подчеркнул Подоляк, он абсолютно законный. Ведь деятельность Тупицкого не соответствовала тому, каким на самом деле должен быть судья.
Отметим, что 3 февраля Верховный суд Украины отказался рассматривать иск Александра Тупицкого об отстранении его от должности. В ВСУ отметили, что несоответствие указов президента Конституции может рассматривать только Конституционный суд.
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Почему отстранили Тупицкого:
- Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации завода в Донецкой области.
- В конце декабря прокуроры направили Зеленскому ходатайство об отстранении главы КСУ.
- 29 декабря президент Зеленский такой указ подписал.
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