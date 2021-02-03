Глава КСУ Александр Тупицкий пытался обжаловать в Верховном суде Украины указ о своем отстранении. Однако в ВСУ коллеге отказали, отметив, что не имеют соответствующих полномочий. В Офисе Президента отметили, что единственный выход из кризиса для Тупицкого – это отставка.

Источник: 24 канал

Ситуацию вокруг отстранения председателя Конституционного Суда Украины прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Верховный суд отказал Александру Тупицкому, даже не стали открывать производство. Вообще Тупицкий очень некрасиво мечется, пытаясь хоть как-то переиграть ту реальность, в которую он сам себя завел. Этически он уже не может быть ни председателем Конституционного Суда, ни судьей Конституционного Суда. Это понятно для общества и для юридического сообщества,

– считает Подоляк.

По мнению советника руководителя ОПУ, лучше всего будет, когда это поймет и сам одиозный судья. Оптимальный выход – отставка.

Указ об отстранении Тупицкого – законный

Что касается указа об отстранении Тупицкого, то, подчеркнул Подоляк, он абсолютно законный. Ведь деятельность Тупицкого не соответствовала тому, каким на самом деле должен быть судья.

Отметим, что 3 февраля Верховный суд Украины отказался рассматривать иск Александра Тупицкого об отстранении его от должности. В ВСУ отметили, что несоответствие указов президента Конституции может рассматривать только Конституционный суд.

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Почему отстранили Тупицкого: