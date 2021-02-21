Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что санкции против каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" наложили вполне законно. Он объяснил, что соответствующий закон о санкциях приняли еще в 2018 году.

Как отметил Подоляк, в пакете документов четко указано, что под санкции могут попасть лица, которые имеют отношение к стране-агрессору или оккупированным территориям.

Важно Президент понял, что идти мягким путем не работает, – Подоляк о блокировании СМИ Медведчука

Он заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко тоже в свое время наложил санкции на нескольких граждан Украины.

Под санкциями могут быть физические и юридические лица, резиденты Украины, если будет установлена их непосредственная связь с зарубежными компаниями, которые имеют отношение к стране-агрессору или оккупированным территориям, которые софинансируют те или иные проекты,

– объяснил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что в Украине легко информационно работать любым сопредельным странам. В то же время, по его словам, контрразведывательная и контрпропагандистская работа ведется не на должном уровне. Он добавил, что именно поэтому любые инициативы, которые могут это исправить, должны быть абсолютными.

Почему наложение санкций произошло во внесудебном порядке

Как отметил советник главы ОП, причиной этому являются незавершенные судебная реформа и реформа правоохранительной системы.

Во многом эти системы до сих пор еще реагируют на личные симпатии-антипатии и активно могут заблокировать даже доказательную работу. Мы можем столкнуться с саботажем или заинтересованностью в том, чтобы получить ненадлежащий результат,

– подытожил он.

Интересно Путин лично отреагировал на блокирование каналов Медведчука

Украина наложила санкции на ряд лиц и компаний

2 февраля СНБО ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака . Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу.

. Он является фактическим владельцем телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые также В тот же день медведчуковские СМИ прекратили работу. 19 февраля СНБО наложил санкции на самого Медведчука, а также его жену Оксану Марченко. Сейчас СБУ ведет уголовное производство относительно финансирования терроризма.

В тот же день Совет нацбезопасности Украины поручил вернуть в государственную собственность часть трубопровода Самара – Западное направление. В 2017 году ее присвоило окружение Виктора Медведчука.

20 февраля Украина ввела санкции против российской сети розничной торговли "Спортмастер". Компания продает спортивные товары, ее магазины есть во всех областных центрах страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил новыми санкциями нечестным политикам с миллиардными состояниями. Он подчеркнул, что власть вернет украинскому народу все, что у него украли с 1991 года.