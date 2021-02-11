Володимир Зеленський 11 лютого разом з постами "Великої сімки" відвідав Донбас. Президент України наголосив, що на сьомому році війни події на Донбасі не мають стати звичними.

Зеленський порадив всім політикам, які прибувають в Україну з візитами, побувати на фронті.

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Він пояснив, що візити на передову допоможуть зрозуміти ситуацію в Україні.

Події на Донбасі ні для кого не мають стати звичними. Ніколи. Зруйноване життя й уся та штучно створена несправедливість, яку бачиш з передової, – це те, що потрібно неодмінно виправляти,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що це можливо зробити кількома шляхами, зокрема:

розширюючи наявні переговорні можливості, зокрема через ширше залучення наших західних друзів з Європи та Америки;

з Європи та Америки; пропонуючи економічні та соціальні інструменти , які трансформуватимуть життя на вільній частині Донбасу у безумовний аргумент на користь України;

, які трансформуватимуть життя на вільній частині Донбасу у безумовний аргумент на користь України; посилюючи нашу армію, яка витримує щоденні провокації та тиск ворога.

Зеленський підкреслив, що Україна зробить це. Він також подякував друзям України, які допомагають стримувати російську агресію.

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