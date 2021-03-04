В Украине началась третья волна коронавируса COVID-19. Хотя власть ввела адаптивный карантин и цветные зоны, вероятно, придется вернуться к жесткому локдауну.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что красная зона и жесткий локдаун уже введены в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

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В то же время, по его словам, в зоне риска находятся Винницкая, Закарпатская и Тернопольская области. А также ряд других регионов, которые Минздрав отнес в оранжевую карантинную зону.

Это означает, что на подходе может быть жесткий локдаун. Когда большинство областей будет в красной зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, который Украина уже проходила,

– подчеркнул Шмыгаль.

"Очень бы не хотелось этого делать, поэтому надо все же еще раз обратиться к сознательности граждан. Коронавирус никуда не делся, он есть во всем мире", – добавил чиновник.

Премьер-министр также отметил, что начало вакцинации – это всего лишь начало. Ведь в целом этот процесс по всему миру может занять минимум 2 года.

Он отметил, что в течение этого времени придется и в дальнейшем придерживаться масочного режима и социальной дистанции, чтобы уберечь себя и близких. И не тешить себя иллюзиями, что "вакцина все спасет".

Справка. По состоянию на 4 марта в Украине вакцинировали 9 568 человек. В частности – прививки получили президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов.

При каких условиях будет локдаун

Как пояснил Шмыгаль, конкуренция между странами за вакцину является высокой, к тому же – есть ее дефицит. Поэтому не стоит исключать, что будут и четвертая, и пятая волны пандемии.

Глава правительства добавил, что власти постараются максимально управлять адаптивным карантином. Однако если медицинская система будет перегруженной, то просто не будет другого выхода, кроме как локдауна.

"Мы будем идти так, как шли все европейские страны. Другого подхода мир не придумал. Эти шаги понятны, мы будем предупреждать заранее, не будем делать этого внезапно", – заверил он.

Отметим, что 17 февраля правительство снова продлило общенациональный карантин в Украине из-за коронавируса. Карантинные ограничения будут действовать минимум до 30 апреля 2021 года.