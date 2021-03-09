В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о подъеме уровня воды в реках на Волыни 9 марта. Речь идет о бассейне реки Припять. Уровень опасности оценили, как желтый.

Уровень воды может подняться над текущими водами до 0,2 – 0,7 метра с последующим затоплением пойменных территорий. Вода может дойти и до приусадебных участков.

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Может подтопить двор и хозяйственные постройки

Так что местным жителям следует быть готовыми к подтоплению дворов и хозяйственных построек. Прежде всего, это приречные населенные пункты Ратновского, Старовыжевского, Любешовского, Маневичского районов Волынской области.

Гидрологические предупреждения в Украине / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Синоптики не обещают тепла украинцам 9 марта

Отметим, что не радуют своими прогнозами украинцев синоптики: теплой весны пока не будет. 9 марта метеорологи пообещали легкие морозы и лишь в некоторых регионах – плюсовую температуру.

Теплее всего будет на Закарпатье, там дождутся аж + 6 градусов. Меньше всего повезет жителям Сумщины и Харьковщины, тут придется одеваться теплее, ведь столбики термометров опустятся до -2...-4.