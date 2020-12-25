Президент Владимир Зеленский считает, что 2021 год будет легче для людей, чем 2020. Украинцы отпразднуют 30 годовщину Независимости Украины.

Следующий год будет для Украины символическим. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Фокус".

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Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Что касается нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020 год, возможно, даже труднее. Все зависит, сколько будет вызовов,

– отметил Зеленский.

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