Подъем экономики и большой праздник: чего Зеленский ожидает от 2021
Президент Владимир Зеленский считает, что 2021 год будет легче для людей, чем 2020. Украинцы отпразднуют 30 годовщину Независимости Украины.
Следующий год будет для Украины символическим. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию "Фокус".
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Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Что касается нового года, для начала нужно уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020 год, возможно, даже труднее. Все зависит, сколько будет вызовов,
– отметил Зеленский.
Что еще сказал президент
- Для украинцев ситуация в 2021 году должна улучшиться. Планируется шумный праздник по случаю годовщины независимости. Президент надеется, что на торжества приедут иностранные лидеры, которые уважают Украину.
- Кроме того, людям станет легче, ведь они уже научились бороться с коронавирусом. Очень жаль, что некоторые украинцы пренебрегают и не соблюдают всех карантинных предписаний. В частности, не всегда надевают маски. Однако с другой стороны радует, что украинцы уже не так сильно боятся коронавируса, им стало легче психологически.
- По словам Зеленского, в Украине в 2021 году также ожидают небольшой экономический подъем.
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