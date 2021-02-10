Решение Владимира Зеленского по блокированию 3 телеканалов Виктора Медведчука поддерживают 49% украинцев. В то же время 41% опрошенных не удовлетворен таким решением президента.

Согласно опросу, с момента применения санкций в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" уровень поддержки этого решения вырос с 42% до 49%. Зато количество критиков уменьшилось с 47% до 41%.

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О решении СНБО по блокированию телеканалов знают 78% респондентов. В то же время 21% опрошенных украинцев не слышали ничего о введенных санкциях.

Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки составляет 57%, а количество критиков меньше – 37%,

– говорится в сообщении.

Согласно результатам, 72% респондентов также поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц, если их деятельность вредит интересам государства.

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Однако если будут доказательства причастности таких людей к террористической деятельности или сепаратизму, то решение о введении санкций поддержат 85% украинцев.

Обратите внимание! Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 6 – 8 февраля 2021 года. Для этого опросили 2 500 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности составляет не более 2,0%.

Блокировка каналов Медведчука: кратко

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, на 5 лет. Их распространили и на региональных вещателей под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

В то же время Тарас Козак заявил, что такие действия являются незаконными и заявил о цензуре в государстве.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что обратятся к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов.



Санкции против Тараса Козака и каналов Медведчука / инфографика 24 канала