Поддерживаю слова Байдена, – Шмыгаль о "Путине-убийце"
Денис Шмыгаль отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин является убийцей. Украинский премьер подчеркнул, что полностью поддерживает такую позицию.
Источник:Handelsblatt
Что заявил Шмыгаль
Геополитическая ситуация в мире пока не простая. Об этом премьер-министр сказал в интервью немецкому изданию.
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Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса лишь усиливает и без того сложную ситуацию. "Соответственно эмоциональными являются настроения", – сказал чиновник.
Учитывая то, что Украина вынуждена уже 7 год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена,
– заявил политик.
Он добавил, что такой острый тон американского президента в отношении другого мирового лидера его не удивил.
"Вспомните визит Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например стран G7 к России", – подчеркнул Шмыгаль.
"Путин-убийца": главное о резонансном заявлении Байдена
- На вопрос журналистов о том, считает ли Байден убийцей российского президента, тот ответил утвердительно.
- В России сразу заявили, что высылают своего посла из Вашингтона для консультаций.
- Сам Путин на слова американского коллеги отреагировал детской поговоркой: "Кто обзывается, тот сам так называется".
- Впоследствии глава Кремля предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире, однако в Белом доме заявили, что глава государства занят.
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