Денис Шмыгаль отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин является убийцей. Украинский премьер подчеркнул, что полностью поддерживает такую позицию.

Что заявил Шмыгаль

Геополитическая ситуация в мире пока не простая. Об этом премьер-министр сказал в интервью немецкому изданию.

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Шмыгаль подчеркнул, что пандемия коронавируса лишь усиливает и без того сложную ситуацию. "Соответственно эмоциональными являются настроения", – сказал чиновник.

Учитывая то, что Украина вынуждена уже 7 год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена,

– заявил политик.

Он добавил, что такой острый тон американского президента в отношении другого мирового лидера его не удивил.

"Вспомните визит Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например стран G7 к России", – подчеркнул Шмыгаль.

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