Глава "Слуги народа" Александр Корниенко поделился мыслями об очередном неудачном избрании Юрия Витренко министром энергетики. Он подтвердил, что президентская партия в основном поддерживала кандидатуру Витренко.

Источник: Новое Время

Лидер "Слуги народа" рассказал, что на заседании фракции лично президент Зеленский призвал голосовать за Витренко.

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Поддерживает ли "Слуга народа" Витренко

Корниенко сообщил, что во фракции действует правило – если 70% фракции поддерживает назначение, то это является позицией всей фракции.

Мы собрали больше голосов, подписей, когда вносили представление к премьер-министру (на назначение Витренко вице-премьером – 24 канал) – сначала было 196, а затем больше 205. И я думаю, это основание для того, чтобы говорить о том, что это является решением фракции, надо его выполнять,

– рассказал Корниенко.

Поддерживает ли президент назначение Витренко

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал кандидатуру Витренко и во время первого избрания. Глава "Слуги народа" отметил, что глава государства впоследствии вдруг повторил свою позицию и сделал ее более направленной.

Он действительно правильно, на мой взгляд, сделал акцент на том, что Витренко за этот месяц показал себя равноудаленным профессионалом, чего этой сфере всегда не хватало,

– добавил Корниенко.

Кроме того, лидер "Слуги народа" отметил, что с назначением Витренко есть определенная проблема, которая возникла из-за действий некоторых представителей оппозиции – ограничение относительно функций исполняющих обязанности.

Корниенко о проблемах энергетики в Украине

Он пожаловался, что с энергетикой в ​​Украине происходит беспорядок. На это, по его словам, влияют монополисты, потребители, НКРЭКУ, а также народ, который хочет низкие тарифы.

Корниенко согласился, что олигархи также контролируют сферу энергетики.

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Чем известен Юрий Витренко С 2002 года Витренко работал в "Нафтогазе Украины". Занимал должности помощника заместителя председателя правления, заместителя начальника Департамента экономики, ценовой политики и исполнительного директора. Витренко участвовал в Стокгольмском арбитраже и получает премию (больше 40 миллионов долларов) за его успешное завершение. Всю премию ему не выплатили, однако часть отдали облигациями. В июне 2020 года "Нафтогаз" отозвал Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете Укрнафты. В июле 2020 года из-за сокращения должности Витренко уволился.

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