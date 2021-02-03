Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций против телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Президент Украины заявил, что наша страна решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду.

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Вместе с тем президент Зеленский отметил, что вопрос санкций – тяжелый.

Важно Зеленский не объяснял свою позицию относительно санкций против каналов Медведчука, – СМИ

Он отметил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.

Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности,

– написал Зеленский.

Новость дополняется ...