Поддерживаем свободу слова, а не пропаганду, – Зеленский о санкциях против каналов Медведчука
Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций против телеканалов кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Президент Украины заявил, что наша страна решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
Источник: твиттер Владимира Зеленского
Вместе с тем президент Зеленский отметил, что вопрос санкций – тяжелый.
Важно Зеленский не объяснял свою позицию относительно санкций против каналов Медведчука, – СМИ
Он отметил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.
Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности,
– написал Зеленский.
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