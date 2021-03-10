Подделывали документы: пограничники Польши задержали трех украинцев
В польском городе Лодзь сотрудники пограничной службы задержали трех украинцев. Они занимались подделкой документов и способствовали пребыванию более тысячи иностранцев на территории Польши.
Источник:"Польское радио"
В Пограничной службе отметили, что соответствующие граждане Украины обеспечивали пребывание иностранцев на территории Польши с нарушением действующего законодательства страны. В то же время украинцев задержали за подделку документов.
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Доказательства относительно незаконного бизнеса обеспечили во время обысков. Речь идет о найденных электронных устройствах, разрешениях, а также:
- декларациях, выданных для иностранцев;
- переписке с воеводских управлений;
- платежных картах;
- документации компании;
- сфальсифицированных медицинских справках;
- заявках на подтверждение надежных профилей;
- поддельной польской карте пребывания и др.
Что известно о мерах пресечения в отношении украинцев
Против задержанных украинцев в районной прокуратуре в городе Поддембице применили меры пресечения в виде запрета на выезд за пределы страны, а также говорится об изъятии паспорта.
В отношении одного из задержанных комендант пограничного отдела в Лодзе возбудил административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Польши,
– сообщил майор Кшиштоф Гжех.
Обратите внимание! Одному из задержанных украинцев грозит запрет на въезд в Польшу и шенгенские страны на 5 лет, заявил майор Гжех.
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