В польском городе Лодзь сотрудники пограничной службы задержали трех украинцев. Они занимались подделкой документов и способствовали пребыванию более тысячи иностранцев на территории Польши.

В Пограничной службе отметили, что соответствующие граждане Украины обеспечивали пребывание иностранцев на территории Польши с нарушением действующего законодательства страны. В то же время украинцев задержали за подделку документов.

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Доказательства относительно незаконного бизнеса обеспечили во время обысков. Речь идет о найденных электронных устройствах, разрешениях, а также:

декларациях, выданных для иностранцев;

переписке с воеводских управлений;

платежных картах;

документации компании;

сфальсифицированных медицинских справках;

заявках на подтверждение надежных профилей;

поддельной польской карте пребывания и др.

Что известно о мерах пресечения в отношении украинцев

Против задержанных украинцев в районной прокуратуре в городе Поддембице применили меры пресечения в виде запрета на выезд за пределы страны, а также говорится об изъятии паспорта.

В отношении одного из задержанных комендант пограничного отдела в Лодзе возбудил административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Польши,

– сообщил майор Кшиштоф Гжех.

Обратите внимание! Одному из задержанных украинцев грозит запрет на въезд в Польшу и шенгенские страны на 5 лет, заявил майор Гжех.