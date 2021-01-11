На обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем горсовета Харькова могли подделать подпись мэра Геннадия Кернеса. Полиция Харьковской области уже открыла дело относительно электронной подписи.

Кто именно мог подделать подпись – пока не сообщили. О новом скандале в Харькове сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева в своем телеграм-канале.

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Обращение о назначении Терехова секретарем горсовета Кернес направил за несколько дней до смерти. Депутатское обращение относительно вероятной подделки подписи подала именно Мустафаева. Она уже опубликовала ответ прокуратуры.

Что ответили в прокуратуре

Прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи. Там заверили, что правоохранители открыли уголовное производство. Прокуратура контролирует ход расследования.



Ответ прокуратуры на депутатское обращение / Фото Алины Мустафаевой

Депутат заверила, что городской голова не мог сделать подпись лично, ведь был в крайне тяжелом состоянии.

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