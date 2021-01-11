В Харькове выясняют вероятную подделку подписи Кернеса: полиция открыла производство
На обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем горсовета Харькова могли подделать подпись мэра Геннадия Кернеса. Полиция Харьковской области уже открыла дело относительно электронной подписи.
Кто именно мог подделать подпись – пока не сообщили. О новом скандале в Харькове сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева в своем телеграм-канале.
Интересно В Харькове "увековечат память Кернеса": депутаты поддержали неоднозначный проект
Обращение о назначении Терехова секретарем горсовета Кернес направил за несколько дней до смерти. Депутатское обращение относительно вероятной подделки подписи подала именно Мустафаева. Она уже опубликовала ответ прокуратуры.
Что ответили в прокуратуре
Прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке электронной подписи. Там заверили, что правоохранители открыли уголовное производство. Прокуратура контролирует ход расследования.
Ответ прокуратуры на депутатское обращение / Фото Алины Мустафаевой
Депутат заверила, что городской голова не мог сделать подпись лично, ведь был в крайне тяжелом состоянии.
Смерть Геннадия Кернеса: коротко
- Геннадий Кернес умер 17 декабря. Он длительное время лечился в берлинской клинике "Шарите", ведь болел COVID-19 и получил осложнения.
- Похоронили политика в Харькове.
- После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов. Харьковчане предполагают, что он может стать следующим мэром города.
Поделиться новостью