Предполагаемая подделка подписи Кернеса: в Харьковской мэрии все отрицают
В Харьковском горсовете отрицали подделку подписи покойного мэра Геннадия Кернеса. Говорят, что полиция еще проверяет информацию.
Что говорят в городском совете Харькова
Одна из депутаток горсовета подала заявление о поддельной подписи Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
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Отметили, что подделать цифровую подпись практически невозможно. В совете заверили, что работают исключительно по украинскому законодательству, которое стимулирует использование электронного документооборота.
Подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, являются ничем иным, как попыткой дискредитировать городскую власть Харькова,
– убеждают в горсовете.
Кроме того, в мэрии грозятся подать в суд на СМИ, которые распространили информацию о подделке подписи Кернеса.
Что этому предшествовало
- Ранее в сети появилась информация, что подпись Кернеса под назначением Терехова могли подделать.
- Алина Мустафаева написала заявление в полицию и отметила, что Кернес не мог поставить подпись, ведь был в крайне тяжелом состоянии.
- Полиция открыла дело.
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