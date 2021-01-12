В Харьковском горсовете отрицали подделку подписи покойного мэра Геннадия Кернеса. Говорят, что полиция еще проверяет информацию.

Что говорят в городском совете Харькова

Одна из депутаток горсовета подала заявление о поддельной подписи Кернеса под представлением на должность секретаря горсовета Игоря Терехова. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

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Отметили, что подделать цифровую подпись практически невозможно. В совете заверили, что работают исключительно по украинскому законодательству, которое стимулирует использование электронного документооборота.

Подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, являются ничем иным, как попыткой дискредитировать городскую власть Харькова,

– убеждают в горсовете.

Кроме того, в мэрии грозятся подать в суд на СМИ, которые распространили информацию о подделке подписи Кернеса.

Что этому предшествовало

Ранее в сети появилась информация, что подпись Кернеса под назначением Терехова могли подделать.

Алина Мустафаева написала заявление в полицию и отметила, что Кернес не мог поставить подпись, ведь был в крайне тяжелом состоянии.

Полиция открыла дело.

Обратите внимание! Кернес умер от осложнений коронавируса 17 декабря в берлинской клинике "Шарите". Подробнее – читайте здесь.