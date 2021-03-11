Подделали подписи: у "Партии Шария" обнаружили нарушения при регистрации, – СМИ
Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной админсуд Киева с иском о запрете "Партии Шария". В Службе безопасности говорят, что предоставили Минюсту материалы о нарушениях политсилой законодательства.
Источник:СБУ
Нарушения зафиксировали при регистрации "Партии Шария", отметили в СБУ. Также добавили документы о противоправной деятельности ее лидера – Анатолия Шария.
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Уже после этого, на основе полученных данных, Минюст и обратился в ОАСК. Нормативное основание иска – статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".
При создании партии подделали подписи, – СМИ
Источник: "РБК-Украина"
Как сообщили источники в правоохранительных органах, говорится о нарушениях в деятельности партии, которые обнаружили правоохранители. В частности, это подделка подписей при создании партии. Ведь на протоколе о переименовании политсилы подписи – не аутентичны.
Главное о деятельности "Партии Шария"
- По документам "Партия Шария" использует фамилию жителя Днепра Виктора Шария, а не блогера Анатолия Шария.
- Виктор Шарий согласился "одолжить" свою фамилию для партии за 500 долларов.
- Однако уже в октябре 2020 года он подал в суд, требуя запретить деятельность партии, которая использовала его фамилию якобы без согласия.
- В декабре 2020 года днепрянин от претензий отказался.
- Самому лидеру политсилы Анатолию Шарию объявили о подозрении по двум статьям – о государственной измене и нарушении равноправия людей.
- Шарий находится в Испании, его объявили в розыск.
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