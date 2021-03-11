Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной админсуд Киева с иском о запрете "Партии Шария". В Службе безопасности говорят, что предоставили Минюсту материалы о нарушениях политсилой законодательства.

Нарушения зафиксировали при регистрации "Партии Шария", отметили в СБУ. Также добавили документы о противоправной деятельности ее лидера – Анатолия Шария.

Ранее Минюст просит суд запретить "Партию Шария": ОАСК открыл производство

Уже после этого, на основе полученных данных, Минюст и обратился в ОАСК. Нормативное основание иска – статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине".

Важно! Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.

При создании партии подделали подписи, – СМИ

Источник: "РБК-Украина"

Как сообщили источники в правоохранительных органах, говорится о нарушениях в деятельности партии, которые обнаружили правоохранители. В частности, это подделка подписей при создании партии. Ведь на протоколе о переименовании политсилы подписи – не аутентичны.

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