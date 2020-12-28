Под зданием ВАКС устроили митинг: люди требуют посадить Татарова
Под Высшим антикоррупционным судом неравнодушные украинцы устроили митинг. Там 28 декабря должны избрать меру пресечения заместителю главы ОП Олегу Татарову. Протестующие требуют, чтобы Татарова посадили.
Среди других требований активистов – увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает 24 канал.
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Под зданием суда собрались десятки людей. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну".
Начало заседания было запланировано на 12:30. На нем Татарову должны избрать меру пресечения по делу о хищении имущества Нацгвардии. Известно, что Татаров зашел в суд через черный ход.
Что известно о деле против Татарова?По данным следствия, экс-владелец "Укрстроя" Максим Микитась завладел имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен. Вероятно, к делу также причастен заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Следователи предположили, что он выступил посредником при передаче взятки.
Люди митингуют под зданием ВАКС / Фото 24 канал (Олег Климчук и Андрей Костюк)
Последние новости о деле против Татарова
- В Центре противодействия коррупции сообщили, что НАБУ и САП полностью отстранены от дела Татарова и в нем назначены новые прокуроры из Офиса генпрокурора.
- Также 28 декабря НАБУ открыло уголовное производство из-за изменения генеральным прокурором Венедиктовой состава процессуальных руководителей в деле, в котором фигурирует заместитель главы ОП.
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