Под Высшим антикоррупционным судом неравнодушные украинцы устроили митинг. Там 28 декабря должны избрать меру пресечения заместителю главы ОП Олегу Татарову. Протестующие требуют, чтобы Татарова посадили.

Среди других требований активистов – увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщает 24 канал.

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Под зданием суда собрались десятки людей. В руках они держали плакаты с призывом к прокурорам "не опозорить себя и страну".

Начало заседания было запланировано на 12:30. На нем Татарову должны избрать меру пресечения по делу о хищении имущества Нацгвардии. Известно, что Татаров зашел в суд через черный ход.

Что известно о деле против Татарова? По данным следствия, экс-владелец "Укрстроя" Максим Микитась завладел имуществом Нацгвардии на сумму 81 миллион гривен. Вероятно, к делу также причастен заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров. Следователи предположили, что он выступил посредником при передаче взятки.

Люди митингуют под зданием ВАКС / Фото 24 канал (Олег Климчук и Андрей Костюк)

Последние новости о деле против Татарова

В Центре противодействия коррупции сообщили, что НАБУ и САП полностью отстранены от дела Татарова и в нем назначены новые прокуроры из Офиса генпрокурора.

и в нем назначены новые прокуроры из Офиса генпрокурора. Также 28 декабря НАБУ открыло уголовное производство из-за изменения генеральным прокурором Венедиктовой состава процессуальных руководителей в деле, в котором фигурирует заместитель главы ОП.

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