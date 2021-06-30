Под Тернополем вторые сутки горит свалка: фото

В селе Малашовцы Тернопольской области 29 июня возник пожар на свалке. 30 июня спасатели до сих пор тушат огонь.

Детали пожара на свалке

Утром 30 июня спасатели до сих пор ликвидируют пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание сохраняется на площади 70 квадратных метров.

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На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлекли 8 единиц техники коммунальщиков.



Под Тернополем второй день горит свалка / Фото ГСЧС



Пожар ликвидируют 16 спасателей / Фото ГСЧС

Заметим, пожар возник на площади 100 квадрах метров. На место происшествия выехали 16 спасателей. Они организовали бесперебойную подачу воды на тушение путем ее подвоза.

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