Детали пожара на свалке

Утром 30 июня спасатели до сих пор ликвидируют пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание сохраняется на площади 70 квадратных метров.

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На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлекли 8 единиц техники коммунальщиков.



Под Тернополем второй день горит свалка / Фото ГСЧС



Пожар ликвидируют 16 спасателей / Фото ГСЧС

Заметим, пожар возник на площади 100 квадрах метров. На место происшествия выехали 16 спасателей. Они организовали бесперебойную подачу воды на тушение путем ее подвоза.

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