Детали пожара на свалке
Утром 30 июня спасатели до сих пор ликвидируют пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание сохраняется на площади 70 квадратных метров.
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На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлекли 8 единиц техники коммунальщиков.
Под Тернополем второй день горит свалка / Фото ГСЧС
Пожар ликвидируют 16 спасателей / Фото ГСЧС
Заметим, пожар возник на площади 100 квадрах метров. На место происшествия выехали 16 спасателей. Они организовали бесперебойную подачу воды на тушение путем ее подвоза.
Последние пожары в Украине
- 28 июня в Киеве посреди дороги загорелся автомобиль ВАЗ. Огонь полностью уничтожил машину. На месте происшествия работали 14 спасателей.
- В ночь на 28 июня в Николаеве неизвестные подожгли дорожную технику, которая ремонтировала Варваровский мост.
- 25 июня в одном из медицинских центров в Белой Церкви спасатели тушили пожар больше 5 часов.