Пожар на свалке

Спасатели отмечают, что залегание мусора в очаге возгорания – до 10 метров. На месте происшествия работают два трактора и самосвал.

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По информации по состоянию на 15:30, ликвидация пожара на Малашовецкой свалке продолжается. Площадь пожара составляет ориентировочно 100 квадратных метров.

К тушению пожара всего привлечено:

от ГУ ГСЧС – 4 единицы техники и 16 человек личного состава;

от коммунальных и других служб – 5 единиц вспомогательной техники.

Кроме этого, спасатели организовали бесперебойную подачу воды на тушение путем ее подвоза.



Под Тернополем горит свалка / Фото ГСЧС

Пожары в Украине: последние новости

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