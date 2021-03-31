20 марта под Шумами в Донецкой области боевики обстреляли позиции ВСУ, погибли 4 украинских бойца. Но жертв могло быть больше.

24-летняя парамедик Светлана вытащила раненого защитника Украины с поля боя – просто из-под пулеметного огня. Об этом рассказал военный журналист Игорь Левенок в фейсбуке.

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Под Шумами парамедики спасла раненого бойца из-под обстрела

Светлана – реаниматолог по специальности – могла бы спокойно работать в уютном медучреждении и строить карьеру, как заметил журналист. Или выехать в Польшу, где врачи зарабатывают больше.

Но вместо этого она "месит грязь во влажных окопах под Горловкой" – вместе с украинскими воинами.

30 марта под Шумами она "просто выполнила свою работу" – "без колебаний бросилась спасать ребят, которых расстреливали российские снайперы".

Думаете, такое только в кино показывают? Как санитарка или медсестра тянет бойца с поля боя? Нет, такое бывает на самом деле, в центре Европы, где война длится уже восьмой год!

– рассказал Левенок.

В тот день Светлана "спасла человеческую жизнь, рискуя собственной". За мужество и героизм командование части представило парамедика к награде орденом Богдана Хмельницкого.

"А говорят, что ангелов не бывает... Бывают!!!"

Журналист пересказал разговор со Светланой:

"Так вы его спасли?"

"Да нет, я думала только, как бы все побыстрее сделать. Наложить турникет и оттянуть его в безопасную зону".

"Но по вам стрелял вражеский пулеметчик!"

"Да, наверное... Я об этом уже не думала".

"А если бы вы не успели наложить тот турникет?"

"Я не знаю что бы было".

"Сколько вы весите?"

"48 килограммов".

"А он?"

"А он – больше..."

"Так вы его спасли, человек же выжил!!!"

"Да нет, я просто сделала все, что смогла..."

В комментарии к посту Левенок добавил, что подвиг Светланы поразил даже опытных бойцов.

Светлана вместе с сержантом, который оказался рядом, полсотни метров тащила раненого с открытой местности и под пулями, и при этом закрыла его раны и остановила кровотечение.