Ангелы бывают: под Шумами военный медик вытащила раненого бойца из-под обстрела
20 марта под Шумами в Донецкой области боевики обстреляли позиции ВСУ, погибли 4 украинских бойца. Но жертв могло быть больше.
Источник:фейсбук Игоря Левенока
24-летняя парамедик Светлана вытащила раненого защитника Украины с поля боя – просто из-под пулеметного огня. Об этом рассказал военный журналист Игорь Левенок в фейсбуке.
Важно Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе
Под Шумами парамедики спасла раненого бойца из-под обстрела
Светлана – реаниматолог по специальности – могла бы спокойно работать в уютном медучреждении и строить карьеру, как заметил журналист. Или выехать в Польшу, где врачи зарабатывают больше.
- Но вместо этого она "месит грязь во влажных окопах под Горловкой" – вместе с украинскими воинами.
30 марта под Шумами она "просто выполнила свою работу" – "без колебаний бросилась спасать ребят, которых расстреливали российские снайперы".
Думаете, такое только в кино показывают? Как санитарка или медсестра тянет бойца с поля боя? Нет, такое бывает на самом деле, в центре Европы, где война длится уже восьмой год!
– рассказал Левенок.
В тот день Светлана "спасла человеческую жизнь, рискуя собственной". За мужество и героизм командование части представило парамедика к награде орденом Богдана Хмельницкого.
"А говорят, что ангелов не бывает... Бывают!!!"
Журналист пересказал разговор со Светланой:
- "Так вы его спасли?"
- "Да нет, я думала только, как бы все побыстрее сделать. Наложить турникет и оттянуть его в безопасную зону".
- "Но по вам стрелял вражеский пулеметчик!"
- "Да, наверное... Я об этом уже не думала".
- "А если бы вы не успели наложить тот турникет?"
- "Я не знаю что бы было".
- "Сколько вы весите?"
- "48 килограммов".
- "А он?"
- "А он – больше..."
- "Так вы его спасли, человек же выжил!!!"
- "Да нет, я просто сделала все, что смогла..."
В комментарии к посту Левенок добавил, что подвиг Светланы поразил даже опытных бойцов.
Обратите внимание На Ровенщине и Прикарпатье попрощались с погибшими Шумами бойцами: фото
Поделиться новостью