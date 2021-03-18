Кум Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко собираются расширять "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который находится под санкциями. Там хотят производить бензин Евро-5.

Как сообщили "Схемы", российская компания "НЗНП Инжиниринг", бенефициарным владельцем которой является Марченко, подписала с институтом нефти и газа "Петон" соглашение о начале строительства 3 и 4 очереди завода.

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Кстати, большая часть предприятия принадлежит Марченко.

Модернизация завода

В пресс-службе "Петону" сообщили, что на заводе хотят выпускать бензин Евро-5. Срок реализации проекта – декабрь 2023 года.

В июле 2020 года между заводом и "Петоном" подписали контракт на проектирование комплекса глубокой переработки нефти, а в декабре 2020 года состоялся первое официальное мероприятие.

Что известно о заводе

Новошахтинский завод нефтепродуктов расположен в Ростовской области, то есть это российское предприятие.

Завод делает неглубокую переработку нефти. Несмотря на это, он даже попал в сотню крупнейших предприятий в рейтинге российского Forbes.

Расследователи выяснили, что нефтепродукты поставляются в порт Хьюстона для американской корпорации Exxonmobil, а также в оккупированный Крым. Хотя США в 2014 году наложили на Медведчука санкции.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны в феврале наложил санкции на Медведчука и Марченко. Их активы заблокировали. Причина санкций – финансирование терроризма.