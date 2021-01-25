Возле резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе 25 января проходит протест. Люди требуют снизить тарифы на газ.

Источник: 24 канал

Акция проходит мирно. По данным телеграм-каналов, правоохранителей больше, чем протестующих.

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Протестующие приехали в Конча-Заспу

Участники акции бросили платежки на газ под забор резиденции Зеленского.

Почему мы должны платить за транспортировку газа, мы же сами прокладывали эти трубы. Пусть лучше облгазы заплатят нам за аренду земли, за то, что их трубы, как они говорят, лежат на нашей земле,

– подчеркнули протестующие.

Жители города Лубны, которые приехали на протест, заявили, что 26 января полностью перекроют трассу "Киев – Харьков", если президент их не услышит.

Протестующие бросили платежки под забор Зеленского: видео

В Конча-Заспе протестуют из-за тарифов на газ: видео

Акция протеста под резиденцией Зеленского / Фото Klymenko Time, PavlovskyNews, "Политика Страны"

Обратите внимание! 25 января в крупных городах Украины вновь вспыхнули протесты из-за тарифов на газ. Население вышло на улицы в Киеве, Львове, Черновцах, а также в Полтавской, Житомирской и Херсонской области. Люди перекрывали трассы и протестовали под стенами ОГА.

Тарифы на газ в Украине: главное

С нового года в Украине резко выросли цены на газ. Это вызвало возмущение населения – люди вышли на протесты.

Из-за этого правительство решило установить предельную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр.

Однако такое решение будет действовать только во время карантина.

Кабмин также планирует временно ограничить цену на распределение газа. Ожидается, что она не будет превышать 1,79 гривны за кубометр.



Главное о тарифах на газ в Украине / инфографика 24 канала