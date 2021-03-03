Профильный комитет Верховной Рады 3 марта должен рассмотреть законопроект, который отменил бы штрафы за обслуживание не на государственном языке. В этот же день в центре Киева собрались активисты, которые встали на защиту языкового закона.

Соответствующий законопроект №4638, который инициировал Максим Бужанский, Александр Дубинский и еще больше двух десятков других нардепов, должен был рассматривать комитет гуманитарной и информационной политики. Он должен был отменить штрафы за несоблюдение языкового закона, вступившего в силу 16 января.

Между тем "Мова – говяжий язык": в магазине одежды в Одессе вспыхнул конфликт из-за украинского – видео

Митинг за язык в Киеве

На акцию под названием "Мешает язык – прочь в Ростов" пришли около 50 человек. Они держали плакаты в поддержку украинского языка, скандировали соответствующие лозунги.



Плакаты на митинге / Фото из фейсбука Вятровича

Вятрович в комментарии PavlovskyNews уточнил, что эти законопроекты "играют на руку только России и лично Путину". При этом нардеп выразил уверенность, что голосование в парламенте за эти инициативы блокируется.

К акции на мгновение присоединился и нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко. Он не входит в профильный комитет, но подержал плакат и сказал "Слава Украине".

Впрочем, как сообщил на своей фейсбук-странице Владимир Вятрович, комитет не рассмотрел этот законопроект.

Языковой закон: что изменилось с 16 января

Все работники учреждений обслуживания обязаны предоставлять информацию на украинском языке.

Обязательное общение на украинском касается всей сферы услуг, в частности: кафе, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и спортзалов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы – 5 100 – 6 800 гривен.

Впрочем важно знать: наказывают нарушителей финансово только в случае повторного невыполнения требований закона.



Закон о языке, который действует с 16 января / Инфографика 24 канала