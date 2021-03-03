"Мешает язык – прочь в Ростов": под Радой митинговали против законопроекта Бужанского
Профильный комитет Верховной Рады 3 марта должен рассмотреть законопроект, который отменил бы штрафы за обслуживание не на государственном языке. В этот же день в центре Киева собрались активисты, которые встали на защиту языкового закона.
Источник:телеграм-канал PavlovskyNews
Соответствующий законопроект №4638, который инициировал Максим Бужанский, Александр Дубинский и еще больше двух десятков других нардепов, должен был рассматривать комитет гуманитарной и информационной политики. Он должен был отменить штрафы за несоблюдение языкового закона, вступившего в силу 16 января.
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Митинг за язык в Киеве
На акцию под названием "Мешает язык – прочь в Ростов" пришли около 50 человек. Они держали плакаты в поддержку украинского языка, скандировали соответствующие лозунги.
Плакаты на митинге / Фото из фейсбука Вятровича
Вятрович в комментарии PavlovskyNews уточнил, что эти законопроекты "играют на руку только России и лично Путину". При этом нардеп выразил уверенность, что голосование в парламенте за эти инициативы блокируется.
К акции на мгновение присоединился и нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко. Он не входит в профильный комитет, но подержал плакат и сказал "Слава Украине".
Впрочем, как сообщил на своей фейсбук-странице Владимир Вятрович, комитет не рассмотрел этот законопроект.
Языковой закон: что изменилось с 16 января
- Все работники учреждений обслуживания обязаны предоставлять информацию на украинском языке.
- Обязательное общение на украинском касается всей сферы услуг, в частности: кафе, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и спортзалов.
- За нарушение закона предусмотрены штрафы – 5 100 – 6 800 гривен.
- Впрочем важно знать: наказывают нарушителей финансово только в случае повторного невыполнения требований закона.
Закон о языке, который действует с 16 января / Инфографика 24 канала
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