Совет нацбезопасности и обороны 19 марта ввел очередной ряд санкций. Под них попали скандальные бывшие топовые чиновники времен Януковича. Есть вероятность, что теперь бояться стоит и олигархам.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал 24 каналу про все подробнее.

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О санкциях СНБО

Вишенкой на торте заседания СНБО, которое состоялось 19 марта, стало решение о санкциях против беглого президента Виктора Януковича, Николая Азарова и других его приспешников. Ожидаемо ли это и что будет дальше?

То, что происходит – это системно и последовательно. Началось все с закрытия 3 телеканалов (которые связывают с Виктором Медведчуком – 24 канал). Это была первая информационная бомба.

Сейчас мы работаем не в режиме информационной бомбы, а в режиме устойчивой системной политики. Она заключается в том, что, как сказал президент в своем видеообращении, Украине дает сдачи. Он добавил, что мы изолируем всех, кто пытается угрожать нашей независимости.

Как бы ни пытались политические противники Украины говорить, что это наступление на свободу слова или инвестиционную привлекательность Украины – это не так. Это последовательные действия по защите безопасности и обороны.

Нас упрекали, мол, санкции ввели, а доказательств насчет телеканалов не было. Потом те же люди спрашивают, почему до сих пор не введено. Пользуясь случаем, скажу – потому что должно быть основание.

СНБО – коллективный ответственный орган. Он действует последовательно, применяя оперативные меры, которые осуществляют спецслужбы, правоохранительные органы. Когда есть достаточно информации для того, чтобы ввести санкции – их вводят.

Справка. Очередное заседание СНБО состоялось 19 марта. На нем приняли решение о введении санкций против ряда бывших топовых чиновников. Среди них есть Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Пшонка, Наталья Поклонская и другие. Также под санкции попали 19 компаний. Какие еще решения приняли – читайте здесь.

Что касается информирования общества, то оно не может происходить в том объеме, который есть в СНБО. Дело в том, что многое там происходит тайно.



Алексей Арестович в "Перекрестном допросе" / Фото 24 канал

Алексей Данилов обычно в конце брифинга говорит, что журналисты могут задать свои вопросы, а потом отвечает, что уже все сказал.

Позвольте отметить, что в СНБО представлено высшее военно-политическое руководство Украины. Злоупотребления невозможны тем, что разные лица с разным политическим окрасом принимают коллективное решение в пользу Украины. Это работающая схема, орган – и хорошо, что он работает.

"Перхресний допрос" с Алексеем Арестовичем: смотрите видео – часть 1

Нет ли у вас такого ощущения, что заседания СНБО с каждой неделей становятся все менее интересными и эффективными. После действительно мощных санкций против телеканалов, связанных с Медведчуком, мы видим, что сегодня ввели санкции против беглецов. Что еще можно им предъявить? В чем идея вообще этих санкций против Януковича и его окружения?

Все очень просто. Заседание СНБО – это не сериал, он не должен быть интересным, медийным – он должен быть эффективным по ограничению тех, кто угрожает национальной безопасности Украины.

При предшественниках позывы, которые были основанием для международных органов ввести санкции на беглецов, были сформированы так, что сейчас эти санкции снимают. Доступ к имуществу и украденным деньгам возвращается. Всегда говорили: "А почему же Украина не вводит?". Вот, ввела.

Введение санкций против беглецов – это не маловажная вещь. Однако главное в сегодняшнем решении СНБО – это принятое решение пересмотреть весь доступ к недрам Украины, который не осуществлялся за 30 лет независимости.

Кто и как "разбазаривал" украинские недра? Кому и как предоставлялись? Это новость №1. На мой взгляд, она сенсационная.

Я не могу вспомнить исторических примеров, когда пересматривалась вся политика предоставления доступа к национальным богатствам. Запущенный механизм – это достаточная сенсация.

После этого могут объявить пересмотр принадлежности энергодобывающих и энергораспределительных компаний. Мы понимаем, что под так называемыми олигархами зашатается напрочь все. Это уже настоящая борьба с олигархией, которая декларировалась на уровне президента Украины.

Об уничтожении старой системы

У меня такое ощущение, что мы постоянно оглядываемся назад. Когда мы будем смотреть вперед?

Чтобы идти вперед, надо разобраться с тем, что осталось позади. Если оставить неправомерные схемы по бюджету, национальным недрам и так далее – продвигаться вперед будет очень сложно.

Перед нами стоит задача. Есть старая система – 2 слова с больших букв. Она декларируется как главная задача. Президент пришел и был избран народом для того, чтобы одолеть эту старую теневую систему, которая эксплуатирует политику, экономику. Если этого не побороть, то главный вектор – построить прозрачное общество – не состоится.



Арестович сказал, Почему Украина оглядывается назад / Фото "Апостроф"

Поэтому строят прозрачное общество, цифровое государство, а одновременно преодолевают схемы, которые есть. Это происходит через СНБО, потому что это орган, который занимается национальной безопасностью Украины, а схемы так сделаны, что они просто сейчас угрожают безопасности.

Есть в юриспруденции такое понятие "преступление продолжается". Это оно, даже если оно началось в 1991 году – это преступление, длящееся 30 лет. Этому надо положить конец, иначе не будет прозрачного общества, которое декларируемое президентством Зеленского.

Мы вспомнили о том, что наши европейские партнеры наложили санкции на Януковича, Азарова и других. Теперь снимают, потому что не доказали, что те виноваты. Не будет ли так у нас? Не остановимся ли мы в судах, когда надо будет доказать, что они виноваты?

Закон о санкциях написан так, что даже если риски национальной безопасности существуют – можно уже вводить санкции, не дожидаясь решения суда. Прямая аналогия такова: решения суда еще нет, но преступники грабят магазин на наших глазах. Что мы должны с этим делать? Ждать решения суда?

Снимать на видео, как это в последнее время происходит.

Государство не собирается снимать это на видео. Оно, грубо говоря, вызывает полицию и сажает, а потом пусть суд это выясняет. Украина, которая много лет этого не делала, начала уже заботиться о национальных интересах, кусаться и говорить, что так больше не будет.

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Поверьте, там достаточно людей с юридической подготовкой, которые могут просчитать и политические, и международные, и внутренние последствия для того, чтобы взвесить за и против и действовать в соответствии с законом, уничтожая теневые схемы.

Об обострении на фронте

Еще один вопрос, который был подвязан к решению СНБО – это обострение на Донбассе. В результате вражеского обстрела погиб военнослужащий. Тут вопрос, что спровоцировало?

Важно! 18 марта в результате обстрелов боевиков погиб Виктор Пасека. Он получил смертельное ранение в голову. Поздно вечером 19 марта стало известно о гибели еще одного украинского защитника. С начала 2021 года на Донбассе уже погиб 21 украинский защитник.

Надо ставить вопрос шире. 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о режиме прекращения огня. Никто не верил, что оно сработает. Однако 6 месяцев мы продержались.

С Нового года снова появилась тенденция обострения на фронте, которое мы расцениваем как элемент давления на ТКГ, военно-политическое руководство Украины и народ. Хотят, чтобы мы нарушали красные линии, продвигались.

По политической части мы говорили в ОБСЕ и России: "Если нет тишины, стреляют и убивают, о каких продвижениях куда может идти речь?". Главное условие всех договоренностей, которые существуют с 2014 года, а также успешного переговорного процесса – устойчивое прекращение огня.

Вчера (18 марта – 24 канал) было заседание в нормандском формате на уровне политических советников. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности и еще раз заверить, что мы соблюдаем режим прекращения огня и все соглашения. Оно должно было состояться 19 марта.

Россияне сказали, что существующих механизмов достаточно, поэтому не видят смысла проводить это заседание. Посмотрим, как это конкретно проявится на фронте, потому что 18 марта все декларировали, что надо прекратить огонь российская сторона, французы, немцы и мы. Также говорили о возвращении к полному всеобъемлющему режиму тишины, а не с периодическими его нарушениями.

Именно об этом говорится. Означает ли это, что соблюдение Украиной режима прекращения огня – это запрет украинским солдатам стрелять в ответ в российско-террористические войска?

Нет, это не так. Есть так называемый пункт в этих договоренностях, который позволяет открывать огонь, если командование решило, что это необходимо при тактической ситуации.

Обратите внимание Россия предлагает запретить украинским бойцам самим стрелять в ответ

Командование в Киеве, или командиры на местах, на передовой?

Командиры соответствующего уровня - это за комментариями надо в Генеральный штаб, к Главнокомандованию Вооруженных сил Украины.

Так что группа не собралась?

Не собралась. Я так понимаю, что россияне просто дали понять, что им вполне достаточно тех договоренностей, которые существуют. Они не видят необходимости их еще раз подтверждать. Дело не в том, собрались или нет. Стреляют или не стреляют – вот в чем дело.

Об отношении России к переговорному процессу

Как вы думаете, какой будет ответ Кремля и лично Путина на Донбассе после того, как у его кума Медведчука в Украине вырвали информационное жало – телеканалы. Как отомстит Россия?

Посмотрим. Тут не надо гадать, а надо смотреть, что они делают. Что я видел во время заседаний ТКГ и заседаний политических советников – Россия не выходит из переговорного процесса. Им нужно это, они вообще ужасаются этой перспективы, как только появляется малейший намек.

Например, когда они в политическую подгруппу ввели Майю Пирогову, которая осуждена в Украине заочно за террористическую деятельность. Украинская делегация, чтобы лучше обсудить, вышла на несколько минут, российская сторона очень живо это обсуждала. Они сказали: "Все, никакой Майи, продолжаем переговоры". Было понятно, что им это нужно.

Что известно об инциденте?

Представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш 17 марта сообщил о сорванном заседании группы. Это произошло из-за того, что Россия привлекла к переговорам так называемую представительницу оккупированных территорий



Украина заявила, что не будет участвовать в заседании, ведь Пирогова осуждена в Украине за терроризм. Россия пообещала отстранить ее. Представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш 17 марта сообщил о сорванном заседании группы. Это произошло из-за того, что Россия привлекла к переговорам так называемую представительницу оккупированных территорий Майю Пирогову. Украина заявила, что не будет участвовать в заседании, ведь Пирогова осуждена в Украине за терроризм. Россия пообещала отстранить ее.

А почему? Манипулировать нами?

Манипулировать нами, попытаться манипулировать Францией, Германией, Соединенными Штатами. Однако если они выйдут, это однозначно худший вариант для них, потому что будет идти речь уже не о сохранении санкций, а об усилении.

Учитывая последние тенденции в российско-американских отношениях, это вообще угроза №1. Байден назвал Путина убийцей, а это уже не холодная, а ледяная война. И они это прекрасно знают.

Интересно! Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей во время интервью. Путин ответил на это довольно детским выражением: "Кто обзывается, тот сам так называется".

Я считаю, одной из причин, почему они ведут переговоры, является попытка снять с себя санкции. Однако нарываться на новое санкционное давление или дальнейшую дипломатическую изоляцию они точно не собираются. Это видно даже в реакциях этих людей, когда за ними наблюдаешь через экран.

Пока не видно, чтобы они выходили из этого процесса. И в дальнейшей эскалации они не очень заинтересованы. Я думаю, что подразнить нас, создать соответствующий эмоциональный фон – это да. Сделать это элементом давления.

Как в последнее время все говорят, что завтра начнут бомбить Киев – это просто нагнетание, потому что до конца марта должны быть представлены эти кластеры – предложение Франции и Германии по дальнейшему урегулированию конфликта. И вот они (Россия – 24 канал), как я понимаю, хотят занять стабильную переговорную позицию.

Имею одну вашу цитату: "Путин воюет не за бизнес. Украина не понимает, чем руководствуется Россия, когда воюет с Украиной. Этот конфликт никогда не закончится, потому что он – за наследие Киевской Руси".

Это правда, но вопрос в том, как именно протекает этот конфликт. У государства есть 4 инструмента:

армейский;

дипломатический;

информационный;

экономический.

Я думаю, что противостояние с Россией – вопрос ближайших 10 – 15 лет. Возможно, больше. Однако оно может не происходить военным путем. За каждым выстрелом становится перспектива гибели украинского военнослужащего или гражданина Украины – мирного жителя.

Наша власть – президент Зеленский, глава Офиса президента, Министерства иностранных дел, весь СНБО и так далее – они понимают перспективы того, что происходит в российско-украинских отношениях. Бог послал соседа, называется.

Однако мы можем противостоять, используя дипломатическую, информационную, экономическую силу. Таким образом отстаивать наши национальные интересы, противодействовать российскому влиянию на нас, гибридным угрозам, не теряя военнослужащих.

Это перемирие, которое мы достигли, оно длилось 6 месяцев и показало, что это возможно. Мало кто верил. Сейчас вопрос в том, чтобы все вернулись к полному и всеобъемлющему режиму прекращению огня. Тем более, что определенные основания для этого есть. Я не скажу, что этого будет легко достичь и это удастся, но есть основания, и мы стараемся их использовать.

18 марта Дмитрий Козак – уполномоченный представитель президента России, сказал: "Да, мы еще раз подтверждаем, что режим должен сохраняться. Никакой стрельбы не должно быть. Готовы принимать ответные меры".

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То есть, все, что происходило утром, 19 марта, это провокация?

Мы не можем исключать 2 вещи.

Первая гипотеза, что они играют игру , а на самом деле отдают приказы стрелять. Может быть и такое.

, а на самом деле отдают приказы стрелять. Может быть и такое. Вторая – просто не дошел приказ до исполнителей. Возможно, это эксцесс исполнителей.

Те, кто стояли с той стороны на позициях, не слышали, что говорил Казак?

Просто российские снайперы говорят: "Ну, Козак говорил, а на самом деле украинцы убили нашего, давай отомстим".

О деле вагнеровцев и скандале с нецензурной бранью Арестовича в соцсети – читайте во 2 части "перекрестного допроса" уже позже.