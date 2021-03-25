"Почему не сидит Медведчук?": Под Офисом генпрокурора состоялась акция – фото, видео
Под стенами Офиса генпрокурора 25 марта состоялась акция против обвиняемого в финансировании террористов Виктора Медведчука. Активисты зажгли файеры и дымовые шашки.
Источник:24 канал
Что происходило под офисом генпрокурора
Протестующие собрались в 11 часов утра. Они организовали акцию-перформанс "Почему не сидит Медведчук?".
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Так, активисты поставили у входа в Офис генпрокурора манекен в куритке, шапке-ушанке и джинсах. На его лицо прикрепили фото Медведчука, а на шею повесили табличку "Государственный изменник Медведчук В. В.", в карман куртки "Медведчуку" запихнули деньги.
Акция под Офисом генпрокурора / Фото Владислава Соловьева для 24 канала
Руководитель киевской ячейки партии "Национальный корпус" Сергей Тамарин заявил, что активисты хотят узнать о ходе дела Медведчука. Он подчеркнул, что все много слышали о пленках и финансировании терроризма, однако политик до сих пор остается на свободе.
Патриоты и ветераны сидят по очень притянутым делам, в то же время полная безнаказанность для "своих" Офиса генпрокурора. Это наша попытка привлечь внимание к тому, что украинцы ждут действий спецслужб,
– заявил Тамарин.
Смотрите видео с акции против Медведчука:
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