Под Одессой пограничники задержали нелегала из Турции: прятался между шинами – видео

29 июня 2021 , 14:52
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Источник:

Южное управление Госпогранслужбы

В Черноморском порту под Одессой пограничники обнаружили нелегала, который прятался в кузове грузовика. Он ехал из Турции, где его разыскивают правоохранители. Через Украину мужчина планировал попасть на территорию Европейского Союза.

Об этом сообщили 29 июня. Злоумышленник прятался в полуприцепе грузовика, где везли автомобильные шины.

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Пограничники обнаружили нелегала между шин: видео Госпогранслужбы

Куда этот мужчина ехал

  • Пограничники получили оперативную информацию о попытке перевезти нелегала.
  • Поэтому они сразу направили турецкий грузовик на осмотр.
  • В полуприцепе заметили большой надрез тента.
  • Вероятно, именно через него туда пробрался нелегальный мигрант.
  • У него с собой были документы гражданина Турции.
  • Мужчина рассказал, что хотел попасть в Германию.
  • Иностранец якобы заплатил 1200 евро организаторам своего "путешествия".
  • Вскоре после этого его посадили на обратный рейс в Турцию.

Нелегал из Турции в Черноморском порту / Фото Госпогранслужбы

Обратите внимание! На Волыни правоохранители 12 июня совершили сразу 8 санкционированных обысков. Они пришли к людям, которых подозревают в организации схемы по незаконной переправке лиц через границу. Вероятно, злоумышленники помогали попасть в соседнее государство через реку Западный Буг.
Автор: Олександр Марчак