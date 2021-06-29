Об этом сообщили 29 июня. Злоумышленник прятался в полуприцепе грузовика, где везли автомобильные шины.
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Пограничники обнаружили нелегала между шин: видео Госпогранслужбы
Куда этот мужчина ехал
- Пограничники получили оперативную информацию о попытке перевезти нелегала.
- Поэтому они сразу направили турецкий грузовик на осмотр.
- В полуприцепе заметили большой надрез тента.
- Вероятно, именно через него туда пробрался нелегальный мигрант.
- У него с собой были документы гражданина Турции.
- Мужчина рассказал, что хотел попасть в Германию.
- Иностранец якобы заплатил 1200 евро организаторам своего "путешествия".
- Вскоре после этого его посадили на обратный рейс в Турцию.
Нелегал из Турции в Черноморском порту / Фото Госпогранслужбы