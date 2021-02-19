Возле Одессы в национальном природном парке "Тузловские лиманы" обнаружили останки древнего неизвестного животного. Идентифицировать его смогут только после проведения профильной научной экспертизы.

О находке сообщил начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.

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Что известно о найденном звере

По словам доктора биологических наук, таинственным огромным зверем может быть мамонт или мастодонт (древние млекопитающие, напоминавшие мамонтов и слонов), или другой вид "древнего жителя Причерноморья".

Кости принадлежат животному, которое жило миллионы лет назад. Сейчас точный его возраст неизвестен, его узнают ученые.

Останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей. Место не указываю, чтобы не было паломничества,

– написал Русев.

Ученый призвал волонтеров и энтузиастов помочь разобраться с этим вопросом, ведь предыдущие обращения экологов с аналогичными материалами к Одесскому национальному университету имени Мечникова и в Институт археологии НАН Украины "к сожалению, не дали положительных результатов".

Обратите внимание! В 2017 году в этом же районе при обследовании береговой зоны Тузловских лиманов на уровне 8 метров от поверхности земли сотрудники национального парка обнаружили схожие останки древних животных.