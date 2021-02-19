Жил миллионы лет назад: под Одессой нашли останки неизвестного огромного зверя – фото
Возле Одессы в национальном природном парке "Тузловские лиманы" обнаружили останки древнего неизвестного животного. Идентифицировать его смогут только после проведения профильной научной экспертизы.
Источник:Фейсбук парка "Тузловские лиманы"
О находке сообщил начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев.
Читайте также В Якутии нашли останки носорога: им несколько десятков тысяч лет – фото, видео находки
Что известно о найденном звере
По словам доктора биологических наук, таинственным огромным зверем может быть мамонт или мастодонт (древние млекопитающие, напоминавшие мамонтов и слонов), или другой вид "древнего жителя Причерноморья".
Кости принадлежат животному, которое жило миллионы лет назад. Сейчас точный его возраст неизвестен, его узнают ученые.
Останки нашли на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей. Место не указываю, чтобы не было паломничества,
– написал Русев.
Ученый призвал волонтеров и энтузиастов помочь разобраться с этим вопросом, ведь предыдущие обращения экологов с аналогичными материалами к Одесскому национальному университету имени Мечникова и в Институт археологии НАН Украины "к сожалению, не дали положительных результатов".
Поделиться новостью