Проломил череп и сломал челюсть: под Одессой мужчина жестоко избил хаски – фото и видео 18+
В Беляевском районе Одесской области местный житель прямо на улице поиздевался над собакой породы хаски. Животное с переломами черепа и челюсти спасли волонтеры.
Источник: фейсбук Елены Корень
Хаски привезли в Одессу в ветеринарную клинику. Там он получил необходимую медицинскую помощь и уход.
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Что известно об инциденте с хаски под Одессой
- В Беляевском районе Одесской области собака породы хаски впервые в жизни убежала со двора.
- Подробности рассказали очевидцы, инцидент произошел в селе Холодная Балка, на улице 40 лет Октября.
- На собаку напал мужчина, который живет рядом. В результате у животного проломлен череп и сломана челюсть.
Интересно, что, по словам волонтеров, полиция приехала на место преступления "для защиты напавшего от толпы".
Мужчина под Одессой поиздевался над собакой: фото и видео – только 18+
Мужчина в Холодной Балке жестоко избил хаски / Фото с фейсбука Корень
Сейчас хаски в Одессе в клинике в крайне тяжелом состоянии. Собаку ввели в искусственную кому.
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