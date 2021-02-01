В Беляевском районе Одесской области местный житель прямо на улице поиздевался над собакой породы хаски. Животное с переломами черепа и челюсти спасли волонтеры.

Источник: фейсбук Елены Корень

Хаски привезли в Одессу в ветеринарную клинику. Там он получил необходимую медицинскую помощь и уход.

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Что известно об инциденте с хаски под Одессой

В Беляевском районе Одесской области собака породы хаски впервые в жизни убежала со двора.

Подробности рассказали очевидцы, инцидент произошел в селе Холодная Балка, на улице 40 лет Октября.

На собаку напал мужчина, который живет рядом. В результате у животного проломлен череп и сломана челюсть.

Интересно, что, по словам волонтеров, полиция приехала на место преступления "для защиты напавшего от толпы".

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Мужчина в Холодной Балке жестоко избил хаски / Фото с фейсбука Корень

Сейчас хаски в Одессе в клинике в крайне тяжелом состоянии. Собаку ввели в искусственную кому.