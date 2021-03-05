Под Одессой Huyndai на скорости влетел в полицейский Prius, есть погибший и пострадавшие: видео
Ужасная авария случилась на трассе Одесса – Киев возле села Дачное вечером 5 марта. В машину патрульных врезался Hyundai Sonata.
Источник:Полиция Одесской области
В результате аварии погиб пассажир "корейца". Водитель и еще двое пассажиров Hyundai получили травмы.
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Пострадавших госпитализировали в больницу медики скорой. Из покореженной машины их вырезали спасатели.
Что известно об аварии с участием патрульных под Одессой
Чтобы вытащить людей из машины, ее пришлось разрезать / Фото полиции Одесской области
- Авария произошла около 19: 00. Судя по масштабам повреждений автомобилей, столкновение было очень мощным.
- Среди правоохранителей пострадавших в ДТП нет.
- Из-за чего именно произошло столкновение, пока неизвестно. Это выясняют следователи, работающие на месте аварии.
- Патрульных, которые находились в Prius, отстранили от выполнения служебных обязанностей на время служебного расследования.
Никакой информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет. По факту ДТП с погибшим и травмированными открыли уголовное производство. Водителя, которого суд признает виновным в совершении аварии, могут наказать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с запретом управлять транспортными средствами на 3 года после освобождения.
Смотрите видео с места ужасной аварии под Одессой:
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