Возле села Сухой Лиман, что в Одесской области, 12 марта произошло ДТП. Водитель автомобиля не успел затормозить и наехал на женщину, которая лежала на проезжей части.

Трагический инцидент произошел близ села Сухой Лиман 12 марта, примерно в 21:00.

Читайте также Подростки решили покататься: на Ровненщине авто влетело в дерево – есть жертвы

Смертельная авария под Одессой

По предварительной информации, автомобиль Renault наехал на 46-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.

По словам 35-летнего водителя автомобиля, он слишком поздно ее заметил и не успел вовремя затормозить. К сожалению, от полученных травм женщина умерла.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины смерти женщины. Правовую квалификацию обещают предоставить позже.

Обратите внимание! В Золочеве на Львовщине, 11 марта водитель внедорожника Lexus сбил мужчину, который переходил дорогу. Несмотря на усилия медиков, пешеход скончался на следующий день в больнице.

Возле села Сухой Лиман водитель наехал на женщину: смотрите карту