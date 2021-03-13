Под Одессой автомобиль наехал на женщину, лежащую на проезжей части
Возле села Сухой Лиман, что в Одесской области, 12 марта произошло ДТП. Водитель автомобиля не успел затормозить и наехал на женщину, которая лежала на проезжей части.
Источник:Нацполиция
Трагический инцидент произошел близ села Сухой Лиман 12 марта, примерно в 21:00.
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Смертельная авария под Одессой
По предварительной информации, автомобиль Renault наехал на 46-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части.
По словам 35-летнего водителя автомобиля, он слишком поздно ее заметил и не успел вовремя затормозить. К сожалению, от полученных травм женщина умерла.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины смерти женщины. Правовую квалификацию обещают предоставить позже.
Возле села Сухой Лиман водитель наехал на женщину: смотрите карту
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