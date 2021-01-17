Вблизи Мариуполя полиция разоблачила незаконную вырубку леса, но один из нарушителей пытался скрыться с места преступления. На своем авто он наехал на полицейского, а коллеги раненого применили оружие и смертельно ранили злоумышленника.

По факту гибели подозреваемого уже начали уголовное производство. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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Инцидент произошел вечером 16 января в поселке Сартана, что в Мариупольском районе. Незаконную ночную вырубку полицейские заметили во время патрулирования, поэтому вызвали следственно-оперативную группу.

Во время документирования нарушения 33-летний мужчина сел за руль "Газели" и пытался скрыться с места преступления. Он не отреагировал на требование остановиться и сбил полицейского.

Следовательно, чтобы остановить машину, полицейские применили оружие. Но пуля попала в самого водителя, который умер в результате полученного ранения.

В настоящее время полиция расследует травмирования полицейского. В это же время Государственное бюро расследований предоставит правовую оценку действиям полицейских, застреливших нападавшего.

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